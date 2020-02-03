解放軍出動50台卡車！　開始承擔武漢「物資配送」...超市經理歎：壓力緩解了

▲解放軍3軍除夕集結。（圖／翻攝《解放軍報》）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢封城進入第12天，大陸中央軍委今（3）日批准，根據中部戰區命令，駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊2日正式抽組成立，開始承擔武漢市民生活物資配送供應任務。作為主要供應點之一的中百超市武漢花山店，其值班經理熊壯表示，感覺壓力明顯緩解了。

據《央視新聞》報導，今早7點駐鄂部隊抗擊疫情運力支援隊出動50台軍用卡車，將200餘噸生活物資從武漢市各大配送中心調運至武漢三鎮，供應各大超市，保障武漢市民生活。這是這個運力支援隊臨時抽組以來，執行的首次支援運輸保障任務。

這個運力支援隊共130輛軍用卡車、260多名官兵，從2日起，他們將根據地方配送中心的每日需求，派出運輸力量保障武漢市民生活物資配送。這個運力支援隊人員和車輛主要從空降兵軍、空軍武漢基地、陸軍勤務學院訓練基地等駐軍部隊和軍事院校中臨時抽調，絕大多數官兵都是部隊的黨員和骨幹。

▲武漢封城後內部狀況。（圖／翻攝自紅星新聞）

其中一位官兵表示，「（2月2日）是運輸隊執行任務的第一天。我感覺能夠切身地為駐地人民解決一些實際困難獻出一份自己的力量，感到非常光榮和自豪。」

中百超市武漢花山店值班經理熊壯則指出，「我們門面相當於是這一片的主要供應點，蔬菜、水果，包括糧食，全部是我們在保障供應的。明顯緩解了壓力，感謝子弟兵的支持，看到人民子弟兵來到這裡我們心裡有底了，感到非常安心。」