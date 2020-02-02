10確診1人快康復！　謝金河「4大點看政府表現」讚：台灣真不容易

圖文／CTWANT

武漢肺炎疫情持續延燒，不過1日晚間中央流行疫情指揮中心傳來好消息，指揮官陳時中表示，台灣10確診狀況都有獲得控制，其中一名病患即將康復。對此財信傳媒董事長謝金河大讚，此次疫情中政府有4表現讓他深深感到「台灣的表現真的不容易」。

謝金河指出，不久之前，國際衞生組織表示台灣是除了中國以外，與泰國是2個最危險的國家，不過此次武漢肺炎的確診數，日本、南韓、新加坡以及澳洲都遠超過台灣，「台灣由衞生署長陳時中領導的抗疫作戰團隊表現可圈可點，令人敬佩。」

財信傳媒董事長謝金河。

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第二點，這次被范范罵狗官的蘇貞昌院長，從防杜非洲豬瘟，到這次領導抗疫情，執行力更加令人刮目相看，儘管口罩引發搶購風潮，但他明快的決策，得到國人更高的評價。

第三點，義大利、越南突然宣布對台灣斷航，這當中，行政團隊只花了幾個小時，立即令越南當局改變原來的政策，台越航線迅速恢復正常，這個行動力值得肯定；目前外交部仍在與義大利當局溝通，內情與WHO提供不正確訊息有關。謝金河表示，「這個事件也提醒大家，在一中架構下，台灣面臨的困難，未來如何讓民主的台灣在全世界被看得到，大家還要再努力。」

第四，這次WHO在全球上演一齣荒誕戲碼，在全球疫情蔓延中，WHO形同中國扈隨組織，該組織的秘書長衣索匹亞籍的譚德塞到北京晉見習近平總書記有如中國下屬官員，他們一面倒排除台灣，卻也引來日本安倍首相及加拿大杜魯道總理的聲援。

謝金河大讚，「進不了WHO沒關係，但台灣要讓全世界了解，我們有全球最好的健保制度及公衞環境，及高端醫療人才，台灣有足夠的實力恊助WHO抗疫；疫情仍在蔓延中，危機還沒有渡過，但我對這次抗疫的所有參與者，內心非常尊敬。」

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