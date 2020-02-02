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遏阻重大交通事故　玉井分局交通大執法以違停為目標

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▲台南市警玉井分局2月1日起執行同步交通大執法，以攔查告發及逕行舉發方式取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警玉井分局2月1日起執行同步交通大執法，以攔查告發及逕行舉發方式取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警玉井分局2月1日起執行同步交通大執法，執行重點以未戴安全帽、違規停車、未依規定二段式左轉、闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛、未打方向燈等態樣，並針對轄區中華路等違停為目標，以攔查告發及逕行舉發方式取締。

▲台南市警玉井分局2月1日起執行同步交通大執法，以攔查告發及逕行舉發方式取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局分析自2019年1月起轄內交通事故肇事特性與因素，並採取相應專案，包括取締「闖紅燈」、「超速違規」及「違規停車零容忍」等交通大執法，以逐漸改善用路人違規習慣並降低交通事故。

玉井分局分析2019年1月至12月交通事故，發現機車駕駛人或乘客在交通事故受傷比例中佔大多數，且未戴安全帽發生交通事故往往造成民眾嚴重受傷，玉井分局配合警察局推出「因地制宜」交通執法專案，自2月1日起實施，將針對未戴安全帽之違規加強取締。

▲台南市警玉井分局2月1日起執行同步交通大執法，以攔查告發及逕行舉發方式取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局長楊青垂表示，玉井區示範道路中華路10至12時民眾至餐飲店購買午餐時段，容易併排停車，而造成後方車輛閃避不及之輕微交通事故，以往均採用巡邏人員勸導方式，違規駕駛人均會配合將車輛駛離，但違停現象仍經常發生，故本次以勸導及加強違規舉發併重之方式執勤，期望藉由執法開單取締手段，養成民眾遵守交通規則之習慣。

▲台南市警玉井分局2月1日起執行同步交通大執法，以攔查告發及逕行舉發方式取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另玉井分局轄內梅嶺風景區梅花季或賞螢季，常有大量遊客湧入，因停車空間有限，常造成停車場內之小擦撞，甚至將車輛停放在單行道或紅線區域，造成其他駕駛人行車不便。此外每逢假日時段，玉井區農會周邊吃芒果冰民眾常任意停車，造成狹小道路臨時性阻塞，這種違規態樣也是本次執法重點，玉井分局將採逕行舉發方式，對違停車輛照相取證告發，並妥適規劃提高見警率之執法勤務，如巡邏勤務結合重點路口守望，期能逐步改正民眾用路習慣，有效防制交通事故，維護用路人之安全與維持交通秩序。

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