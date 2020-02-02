湖北黃岡確診1002例　武漢之外第2個「破千」城市





▲金銀潭醫院是收治重症病人最多的醫院。（圖／翻攝自百度地圖）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續燃燒，重災區湖北省形勢尤其嚴重。根據湖北衛健委的消息指出，截至2月1日24時，黃岡市確診1002例，成為武漢之外第2個確診「破千」的城市。湖北省累計武漢肺炎確診病例9074例，其中武漢市4109例，黃岡市1002例。

武漢市委副書記、市長周先旺指出，截至目前全市的各大醫院共設置61個發燒門診，我們徵用24家醫院開展收治。24家醫院經過改造已經收治病人，其中金銀潭醫院特別是收治重症病人最多的醫院，大家也知道有的治療效果很好，有一百多例已經出院。

▲武漢市金銀潭醫院醫護人員。（圖／路透）

湖北省累計武漢肺炎確診病例9074例，其中武漢市4109例、黃石市252例、十堰市212例、襄陽市441例、宜昌市353例、荊州市333例、荊門市329例、鄂州市278例、孝感市749例、黃岡市1002例、咸寧市246例、隨州市384例、恩施州105例、仙桃市140例、天門市99例、潛江市35例、神農架林區7例，已治癒出院215例，死亡294例。死亡病例中，武漢市224例、黃石市2例、宜昌市1例、荊州市4例、荊門市7例、鄂州市13例、孝感市14例、黃岡市15例、隨州3例、仙桃市3例、天門市7例、潛江市1例。

黃岡市為了因應疫情的需要，1日宣布「嚴格控制市區居民出行」，每一戶家庭兩天可以派一名家庭成員出門購買生活用品，其他人員除了生病就醫、疫情防控工作需要、在超商或是藥局上班外，不得外出。