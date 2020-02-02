陸外交部2天派4架專機「接回399名湖北人」　女陸客落淚：我們都願意回去

▲89位滯留在泰國普吉的湖北人已順利回國。（圖／翻攝微信公帳號「領事直通車」）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續擴散，全球目前共有63個國家針對大陸採取「入境管制」，導致不少湖北人仍滯留在海外。大陸外交部昨（1）日表示，近2天已派出4架專機，從泰國、馬來西亞、日本等地，將滯留在國外的湖北人接回安置，共399人。一名大陸女子登機前落淚表示，「我們都願意回去」。

據《美國之音》報導，大陸外交部日前證實，目前62個國家針對其公民採取「入境管制」，措施包括限制發放簽證、限制入境、針對曾有中國或湖北旅遊史的外國遊客進行監視，或者要求接受體溫測量、健康狀況報告與隔離等。隨後，澳洲1日也宣布，對曾有大陸旅遊史的非本籍旅客實行「禁止入境」。

▲受新型肺炎疫情影響，許多湖北人因國際航班停班，無法回國返家。（圖／翻攝微信公帳號「領事直通車」）

大陸外交部的微信公帳號「領事直通車」昨日指出，由於受到新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，不少湖北籍人員因國際航班調整等原因，難以回國返家，因此自1月31日以來，已會同有關部門協調派出4架包機，將湖北人接回國。

大陸外交部表示，近2天已從泰國、馬來西亞、日本等地，分別接回399名滯留國外的湖北人，「目前，相關人員已安全抵達國內，身體狀況和精神狀態良好。」

其中一名被接回的女乘客在登機前忍不住落淚，她表示，滯留在海外期間非常想家，「雖然在患難中，但我們的國家仍然不懼怕，我們也不怕，相信一定能回家。無論祖國面臨什麼困難，我們都願意回去，這是我們的祖國，我愛我們的祖國！」

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