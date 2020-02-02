柬國陸商霸氣收購口罩工廠　日供10萬片助家鄉…1.2元成本價售出

▲趙普洲直接在柬埔寨買下口罩工廠。（圖／翻攝自中新網）

實習記者施怡妏／綜合報導

隨著武漢疫情升溫，民眾對口罩的需求有增無減，麗水市僑聯海外委員趙普洲為了緩解大陸醫療口罩貨源短缺的狀況，在柬埔寨金邊用6萬美金（約新台幣178萬元）收購一家口罩工廠，每天製作10萬片口罩，每片賣0.3人民幣（約新台幣1.2元），以成本價出售，希望讓每個人都有口罩可以防疫。

根據《騰訊網》報導，麗水市僑聯海外委員、柬埔寨浙江商會副會長的趙普洲27日接到浙江縉雲縣僑聯主席電話，因為當地口罩短缺，問他可不可以在柬埔寨幫忙找口罩貨源。掛下電話之後，趙普洲立刻聯絡柬埔寨的醫療防護企業，但是在尋找口罩的過程並不太順利，數量少價格又昂貴，10片口罩竟然要價6元美金（約新台幣179元），但為了家鄉居民的安全，趙普洲霸氣的回應，「好！我全部都要了！」

沒想到隔天柬埔寨的口罩全部都漲價了，有些廠商還直接拒絕販賣，趙普洲表示，「就算只有幾百個口罩我也要，有多少就買多少。」靠著他的努力一家一家的詢問，兩天的時間他找到了1.4萬片口罩，立刻寄回家鄉浙江省麗水市縉雲縣。

▲工廠每日製作10萬片口罩，以成本價售出。（圖／翻攝自中新網）

四處找尋口罩實在太辛苦，突然間趙普洲有了一個新的想法，「要不然我收購一家口罩工廠好了。」四處打聽之下，發現柬埔寨金邊有間口罩工廠正在出售。該工廠的設備符合ISO9001與歐盟CE雙認證，也符合大陸高新技術企業標準，預計每天可以生產10萬片醫療口罩。

起初工廠負責人開價4萬美金（約新台幣119萬元），隔天趙普洲再到工廠時，負責人改口喊價6萬美金（約新台幣178萬元）。負責人表示，「現在找我的人的太多了，沒有6萬美金的話就不要談。」趙普洲想到家鄉疫情嚴重，「就算有損失也沒關係，我能做多少就做多少。」於是當天立刻簽下収購合同。

買下工廠後，趙普洲立刻招集工人進行生產，每片口罩定價0.3人民幣（約新台幣1.2元），以成本價出售，他表示，「等到疫情結束之後，我就會把工廠賣掉，我收購工廠只是為了緩解大陸醫用口罩貨源緊張的問題，又不是真的想做生意。」