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研究生讀了快15年沒畢業　陸30校退學1300人拚「嚴進嚴出」

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▲北京清華大學舉行2019年本科生畢業典禮。（圖／翻攝自《新華社》）

▲北京清華大學舉行2019年大學部畢業典禮。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

近日在大陸有近30所高校公佈了超過1300名碩博研究生的退學名單，其中包括清華大學、復旦大學、中國人民大學等知校，其中有學校將研究生退學的原因是其沒有在學校規定的年限內取得學位並畢業。有陸媒分析，研究生的培養似乎正往「嚴進嚴出」的模式轉換。

《中國之聲》19日在微博報導，延邊大學上個月發布公告稱，擬清退136名攻讀碩士和博士的學生，其中包括14名博士、122名碩士，名單顯示，有一名學生2005年入學，近15年都沒畢業。

此外，去年3月廣州大學對72名研究生作出退學處理。隨即，合肥工業大學、西南交通大學等高校加入了清退不合格學生行列，理由大都是「在學校規定的最長學習年限內未完成學業」。

▲▼上海復旦大學。（圖／CFP）

▲上海復旦大學。（圖／CFP）

南京大學教育研究院副院長操太聖說，「以前從本科到研究生教育我們大部分人有一個基本的判斷就是，好像入學的時候比較難一點，但是出口相對來說比較松一點，就是所謂的嚴進寬出。但現在我們從教育部一些出台的政策，能夠看到對於高等教育質量的關注，比以前是強調得更多了。」

中國教育科學研究院研究員儲朝暉認為，1300多人被清退，和在校研究生數量相比，依然是一個小比例，但這也傳達出了研究生招錄及畢業情況轉變的訊號，「現在我們考研究生很多僅僅當成一個就業的或者是推遲就業，想獲得更高的就業競爭力的另外一個路徑。」

報導指出，過去許多高校的確對清退研究生工作比較謹慎、心存顧慮，大陸教育部一系列文件的出台，明確了方向，「也給了高校清退研究生的底氣。」

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