求救！501名台人「坐困湖北」盼能回家　兒視訊哭：媽媽我好想妳

▲徐正文今天和十多名滯留在湖北的家屬出面開記者會，希望能讓這些滯留湖北的台籍人士返台。

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情持續攀升，據台商協會統計，共有501名台灣人滯留在大陸湖北省，台北市家長會長協會總會長徐正文今（2月1日）召開記者會，希望兩岸能盡快重啟協商，讓這些台灣人可以趕緊回家，「有人血癌、心臟病的藥都快用完了，還有小朋友要開學上課了，大家都很憂心。」

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徐正文今天偕同十多名滯留在湖北的台籍家屬出面，希望兩岸能盡快協商，讓這些滯留湖北的台灣人、陸配能趕緊回家，有家屬在和家人視訊時忍不住思念，當場淚流滿面，徐正文也說，這些滯留湖北的台灣人、陸配有超過八成是返鄉探親、出差、旅遊，真正的長駐台商才只有36名。

徐正文說，由於新年假期要結束，不少學生要開課，當地也逐漸物資缺乏，「有些人根本沒帶太多錢，還有小朋友要念書，還有人連工作可能都要丟了，甚至有血癌、心臟病的人已經沒有藥了，他們希望能趕緊返台工作、就學，也願意在隔離疫區隔離14天，讓他們回家的希望不這麼困難和遙遠。」

一名滯留在湖北的學生和返鄉探親的陸配媽媽視訊，這名陸配說，雖然口罩、食物都還有，但目前都不能出門，也擔心後續食物、日用品的問題，「只是我很想你們，很想趕快回去」，讓這對母子當場忍不住淚流滿面。

還有一名國中生和母親去武漢探親、旅遊，因此被滯留在武漢，這名國中生說，「原本預計1月22日要去昆明玩，後來被旅行社取消，就改訂23日回台，飛機也不能飛，現在已經受困10天，我們完全沒有想到會封城，封城後，也只有出去一次，去外頭街上、餐廳都沒人，就連家裡有嬰兒感冒都不敢去醫院，就怕被感染，妹妹也一直哭，吵著要回家，希望能趕快回來。」



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