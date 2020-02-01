「雙黃連口服液」被指可治武漢肺炎！民眾連夜排隊瘋搶

▲大陸民眾深夜在藥局買雙黃連口服液。（影／翻攝自推特／@ProidealUs）

實習記者崔子柔／綜合報導

中國科學院昨日（1月31日）發布消息指出，上海藥物所和武漢病毒所聯合研究初步發現，雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒（2019-nCoV），引發民眾瘋搶，讓該產品瞬間賣到斷貨。不過有醫生認為目前尚未有有力證據引證其療效。

綜合港媒、東網報導，中國科學院1月31日晚發佈一則文章《上海藥物所、武漢病毒所聯合發現中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀肺炎病毒》，貼文一出立即在網路上造成轟動，網友瘋狂洗版，多個大藥房及網路銷售平台，都顯示雙黃連口服液為無貨或下架。

▲民眾瘋搶雙黃連口服液。（圖／翻攝自推特／@ProidealUs）

文章指出，雙黃連口服液主要由金銀花、黃芩、連翹三味中藥組成，主治外感風熱所致的感冒症狀包括發熱，咳嗽，咽痛等。報導引述中醫指出，該三味中藥具有清熱解毒、表裡雙清的作用，中國科學院發布的消息傳開後，對於可以抑制病毒的說法是否準確的問題，上海藥物所則回應，「對，但也不能拔太高，因為這個科學的事情我們不想說得太過。」

對於是否可以抑制病毒的問題，上海藥物所表示，初步發現雙黃連口服液對病毒有抑制，對於早期服用能否控制病毒，目前只做了初步驗證。

另有三甲醫院傳染科醫生表示，目前還沒有證據顯示雙黃連口服液療效，未經人體試驗，即認為「可抑制」屬過於草率，任何藥都是有毒性的，在體外可以很容易把病毒殺死，但體外實驗不代表人體試驗有效。

▲各大藥房、網路銷售管道，雙黃連口服液都被告知售罄。（圖／翻攝自《第一財經》）