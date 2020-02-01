台灣最扯野味！3樣「山產店基本盤」被點名…網吃過就有陰影：好噁好苦

▲穿山甲嚇到縮成一團，捨得吃嗎？（示意圖／記者楊鈞典翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

中國醫學科學院的研究指出，新型冠狀病毒（2019-nCov）的起源很有可能是蝙蝠，但仍不確定中間的傳播媒介，研究曝光後，外界都將矛頭指向武漢華南海鮮市場。台灣網友討論，其實不只大陸人愛吃野味，台灣也有不少「野生料理」，讓外國人看了不禁頭皮發麻。

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▲台灣野味。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT表示，很多人相信武漢肺炎是「愛吃野味」帶來的災難，原本不該出現在人類身上的病毒，卻因為好奇心和貪吃，自己把致命病毒給吃下肚。他最近看到關於野味料理的影片，得知大陸人會「生吃小老鼠叫三吱，還有蝙蝠赤身」，於是想到台灣人也會吃野味，「我只有聽說山羌跟海豚肉而已」，其他網友則列出多項他們聽聞過的最可怕野味。

▲山產店常見烤田鼠。（示意圖／視覺中國）



有人提到，20幾年前很流行生吃飛鼠腸與大便，「飛鼠腸子某一段，配米酒吃下去」、「飛鼠腸子生吃，20幾年前電視節目看到無法理解」、「飛鼠大便啊」、「我有生吃過飛鼠腸子...X好噁好苦」、「飛鼠腸子和大便，川燙撒鹽。」

還有很多長輩吃過的穿山甲與田鼠，「小時候在山產店冰櫃看過被剝皮穿山甲，有夠像一個血淋淋的嬰兒，很恐怖」、「穿山甲算嗎…？之前在雪山上吃過」、「田鼠肉，小時候山產店看過」、「田鼠已經夠噁了，以前有個新聞是人家拿山產店的田鼠去化驗，竟然是溝鼠，X嘔嘔嘔嘔嘔。」

此外，還有不少人至今還會煮來吃的山羌，「山羌超嫩超好吃好嗎」、「我吃過猴子還有山羌，味道超腥。」雖然台灣獼猴、山羌已從保育類動物降為一般類，但牠們仍受到野生動物保育法的保護，林務局曾表示，隨便獵捕、宰殺還是會觸犯法律，最高可處30萬罰鍰。

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