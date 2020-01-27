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「市場野味」又成疾病溫床！《華郵》：中國沒從SARS記取教訓

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▲▼武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

▲中國科學家認為，武漢肺炎來自華南海鮮市場。（圖／翻攝自微博）

記者吳美依／綜合報導

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴散中，中國政府26日宣布，在全國疫情解除以前，禁止販賣或運輸野生動物，當局將從嚴取締、懲處違規者。美國《華盛頓郵報》於27日報導，專家學者們指出，中國17年前對抗「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）時，也曾下達類似禁令，卻沒有記取教訓，永久性實施禁令，如今又因野味市場，導致病毒爆發。

中國政府26日宣布，直到全國新型冠狀病毒的疫情解除以前，禁止野生動物貿易、販售與運輸，包括市場、超市、餐廳與電子商務平台，都不能進行各種形式的交易。相關單位誓言加強執法，也提供民眾舉報熱線，強調將「嚴厲」懲處違反者。

中國農業部、國家林業局、國家市場監督管理總局等機構聯合發布禁令，並在聲明中提到，「消費者應充分了解食用野生動物的健康風險，遠離『狩獵』，健康飲食。」

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味，被懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

中國科學家認為，新型冠狀病毒可能來自武漢市的華南海鮮批發市場（Huanan Seafood Wholesale Market），那裡除了販賣海鮮以外，也出售各式各樣野生動物，包括活體貓狗、烏龜、蛇類、鼠類、刺蝟與土撥鼠，網路上流傳的「菜單」中更包括狐狸、幼狼、猴子、果子狸等等。由於早期病患大多都是市場員工或客人，當局1月已關閉、消毒市場。

《華盛頓郵報》指出，野味市場中，許多種野生動物在不衛生的條件之下，被近距離安置、聚集，病毒很有可能發生突變，疾病傳染人類。北京政府對抗SARS時，曾暫時禁止野生動物貿易，但之後又恢復運作。報導寫道，中國政府沒有從17年前的SARS疫情之中學到教訓，現在正在付出巨大代價。

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲疫情爆發以後，華南海鮮市場「休市整治」。（圖／翻攝澎湃新聞）

國際野生生物保護學會（WCS）首席獸醫沃爾澤（Christian Walzer）認為，這一次禁令是「重要的第一步」，但必須是「永久性」的，不只是中國，其他國家也不例外，「這個模式將會不斷重複，直到我們禁止販售野生動物，尤其是食用、在食品市場中的野生動物。」

美國環保組織「野生救援」（WildAid）創辦人奈特（Peter Knights）表示，如果SARS時發布的禁令持續，現在的危機可能可以被避免。他建議，應重新評估「野味產業」的可行性，是否值得冒著引發全球傳染病、破壞國家形象、涉及動物虐待與保育關注的風險。

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