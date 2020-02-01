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邱孟賢有機玉女番茄「不死甜」　吃過的人都稱讚

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▲屏東縣內埔鄉農友邱孟賢栽種有機玉女番茄「不死甜」，　吃過的人都稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔鄉農友邱孟賢栽種有機玉女番茄「不死甜」，　吃過的人都稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉農友邱孟賢購地2分地，增建溫室設施種植有機玉女番茄，累積10年經驗，讓番茄皮薄色美味香甜，從過年前開始採收上市，年假期間也不得閒，在市集擺攤銷售，吃過的人都讚賞。

51歲的邱孟賢原從事結婚喜宴會場佈置，10年前在內埔購得將近4分地，其中2分地搭設溫室種植玉女番茄及洋香瓜，而原是農業門外漢，因會場佈置需要一些植物花卉材料，接觸到農業後產生很大興趣。

請繼續往下閱讀...

他表示，老家住高雄，但看到內埔環境清優，在朋友介紹下購地，開始學種番茄，還花了近百萬元搭設施，栽種玉女番茄，由於玉女番茄非常嬌貴，一定要蓋房子給他們住，才能擋住風雨長得好。

又為了食安及生態環境，申請到有機驗證，因為不能用農藥，果園常遭斜紋夜盜蟲侵襲，他除了放黏板外，還要放草蛉當天敵防治，噴用有機防治資材，為了確定有無效果還要摘幾片葉子放到專程買來的顯微鏡下觀察，看看有無蟲卵孵化情形，做的功課比一般人更專業，連農改場的專家也稱讚他的用心。

最近天氣熱，枝葉長得茂盛，反而易罹患蟲害，他利用肥培管理及修剪枝葉降低密度，果實長得茂密，所以每天都要採果，年前有一批搶購潮，而放假也沒閒著，到市集擺攤，獲很多消費者青睞，溫度高長得快，有些裂果要趕快清除，以免滋生病蟲害。

邱孟賢說，玉女番茄是目前小番茄的主流，而有機玉女小番茄，除標榜安全健康，更沒有「死甜」味，略帶微酸才是真美味，主打「特瑪多」品牌，也增加很大知名度。

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