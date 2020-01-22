神明輪坐值班台！全台唯一「警察廟」　潮州分局焚香祈求平安

▲屏東縣潮州分局準備鮮花水果等供品，22日下午向「警察廟」上香，祈求平安、交通順暢 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國警察分局唯一有廟宇的屏東縣潮州分局，分局長林建良22日13時30分特，準備鮮花、水果、牲禮等供品，邀請該分局警友會、義警中隊、民防中隊、義交中隊、志工中隊及全體警察向「警察廟」焚香拜拜，祈求分局各項局務平順、同仁工作順利身體健康外，轄區平安無災，交通順暢。

▲發送春節紅包。

上香結束後 ，林分局長陪同警友會主任楊景財親率團長宋美麗（鑫山食品董事長）及潮榮聯合診所院長也是顧問梁應鐘院長等人，頒發2020年舊農曆年慰問金給全體同仁。

分局長林建良特別感謝警友會長年對分局的支持及鼓勵，而警友會主任楊景財也肯定同仁對於分局轄內治安、為民服務等工作的具體成果表現，並叮嚀同仁執勤要特別注意自身安全及身體健康，長輩關心後進之心流露無遺。



林分局長勉勵辛苦的基層同仁，在工作推展及勤務的執行上，除了應落實外，更應具警覺性、同理心，並首重執勤的安全，尤其面對瞬息萬變的治安及交通環境，更應隨時留意可疑人、事、物，唯有如此，才可營造更優質的環境，發揮同理心妥適、迅速處理，讓民眾闔家團圓、平安順利。

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