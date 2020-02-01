武漢肺炎疫情！彰化明道大學跟進　延2周到2月24日開課

▲明道大學延後2周開課。（圖／翻攝自明道大學臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎疫情持續漫延，彰化已經有個案出現，為降低病毒在校園傳播機率，中山大學第一槍，在1月31日宣布將延後開學，隨後成功大學、逢甲大學、中信金融管理學院，陸續宣布將把開學日往後延，今天下午明道大學跟進，開學日延後兩週至2月24日開學，相關課程應變管理計畫報教育部備查。

至於彰化其他大學目前只有中州科大維持17日開課，其他包括彰化師大、大葉及建國科大都將於下周一開會研議後再決定。

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明道大學指出，武漢肺炎來勢洶洶，又逢寒流來襲，經校內防疫小組會議決議，開學日原訂在10日延後兩週至24日開學，相關課程應變管理計畫報教育部備查，請大家務必珍重身體。

▲明道大學校園一角。（圖／記者唐詠絮翻攝）

校方指出，防疫人人有責，相信在我們彼此提醒、關心及努力下，各種疫情疾病都可以很快穩定下來，學生們可以安穩在校園學習！同時經董事長同意與支持，明道大學於防疫期間，如社會上有缺糧情狀况時，將由明道農場適時釋出有機稻米，與社會大眾共同渡過此一非常時期。

明道大因應疫情發展情勢， 2月3日寒假上班日起，如常展開各項校務工作，目前學校的防疫工作規劃如下:

一、 上班日起，確實清理校園環境。以稀釋漂白水消毒電梯、樓梯扶手，並擦拭辦公室櫃台、桌椅、電燈開關、門把等。

二、備妥並保持學校各項衛生清潔用品(口罩、消毒藥用酒精、漂白水、洗手皂)的安全用量。

三、進出校園人員配合戴口罩。每日到校後自主量測體温並完成記錄。

四、各班導師及人資室確實掌握寒假期間前往中港澳旅遊學生及教職員工動態，如有疑似中國武漢肺炎事件，隨時向校安中心通報。

五、國際處已充分掌握所有境外生動態，依據教育部相關規定，協助境外學生來台返校事宜。

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