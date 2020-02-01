李克強致電歐盟主席：中國公開透明、有信心防控疫情

▲大陸國家總理李克強。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

日前歐盟外事部才剛表態，台灣應被納入WHO，今（1日）下午，中國政府網發布訊息稱，大陸國務院總理李克強和歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，在談話中，李克強表示，中國政府和人民有信心、有決心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。

李克強在和歐盟主席的通話中指出，中國政府始終把人民群眾的生命安全和健康放在第一位，正在公開透明、有力有序地開展新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，目前重點是防止疫情擴散蔓延，做好患者救治，同時保障人民群眾以及在華外國僑民的正常生活秩序。





▲武漢肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

李克強說，中方當前正在全力保障奮戰在抗疫一線醫護人員所需的醫療物資，也希望歐盟為中方通過商業渠道，從歐盟成員國緊急採購醫療物資時，提供必要便利。他說，我們願與包括歐盟在內的國際社會加強信息、政策溝通和技術交流，展開相關合作。

馮德萊恩則回應，歐盟高度尊重和認可中方為防控疫情採取的措施，欽佩中方應對疫情行動的速度，願盡己所能、動用一切可能的資源向中方提供幫助，將協調有關成員國為中方採購醫療物資提供便利。

值得注意的是，面對日前世衛秘書長譚德塞在日內瓦召集專家再次舉行緊急會議，也再度排除出現確認病例的台灣參與討論，使得近期以來，國際社會紛紛替台灣發聲，包括日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道等，公開表達有必要讓台灣參與WHO。

據《中央社》報導，歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森也在答覆提事時說，在一般情況及目前爆發新型冠狀病毒疫情的特別情況下，歐盟致力與合作夥伴討論並尋求務實解決方案，在台灣有相關專業技術及能力的場域，台灣應被納入。

▲王毅批評對大陸發表旅行禁令的國家。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

中國政府網同時也發布，大陸外交部長王毅與印度外交部長、巴基斯坦外交部長通話的消息，表示中方完全有能力、有信心、有把握取得最後勝利。他提到，世衛組織明確強調，中方為防控疫情採取的措施及時有效，世衛組織明確不贊成對中國採取任何旅行或貿易限制。

但王毅也批評「個別國家」宣布對華旅行禁令。他說，世衛組織的專業建議言猶在耳，個別國家就宣布了對中國的全面旅行禁令，這種乘人之危的作法在國際交往中並不可取。