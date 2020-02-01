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限台令發威⋯2019年陸客人數洗三溫暖！業者憂「春節、五一連假都泡湯」

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▲▼陸客,夜市,觀光,國旅,觀光客,旅客,饒河夜市（圖／記者李宜秦攝）

▲去年下半年陸客人數大減，許多旅遊業者十分有感。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2019年來台陸客人數可說是「從天堂掉到地獄」，上半年人數連連成長，下半年卻因限台令大幅減少。觀光局推估，選後陸客人數也不會立刻回溫，春節、五一連假可能泡湯，另表示，陸客團客市場難以預估，因此近年力推半自由行產品。

陸客人數去年上半年連連成長，5月近30萬人，較前年同期大漲7成，3到5月團客人數均超過自由行旅客，相當罕見，1月到5月陸客人數則共129萬9271人，較前年增加29萬5108人、漲幅29.39％

請繼續往下閱讀...

不過到了下半年大陸對台發佈限台令，禁止旅客來台旅遊，各省團客配額也被大砍三至五成，受陸客不來影響，觀光業大受影響，來台國際旅客9到11月連3月負成長，9月減少5.04％、10月減2.15％、11月減3.29％。

▲▼陸客,觀光客,觀光,旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼夜市,陸客,觀光,觀光客,旅客,國旅。（圖／記者李宜秦攝）

▲陸客減少，觀光業哀鴻遍野。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局官員表示，兩岸政治氛圍對陸客影響很大，對岸將視台灣狀況，決定是否鬆綁。旅行業者認為，觀光旺季「春節連假」已經是確定泡湯，接著的五一假期商機恐怕也會沒有人來，對岸可能會等到520總統就職後，依照我方態度應變。

觀光局上海辦事處主任蘇宇宏表示，大陸團客市場很難預估，受政治因素影響，難以猜測如何變化，因此觀光局近年盡力於自由行、小三通等著力，讓陸客人數能較穩定成長，避免大幅升降。

▲▼觀光,旅客,陸客,國旅,觀光客,旅遊,集集,腳踏車（圖／觀光局提供）

▲觀光局指出，各地區的大陸旅客偏好的遊程都不太一樣。（圖／觀光局提供）

蘇宇宏指出，「半自由行」產品很受陸客歡迎，由於大陸幅員廣大，各地旅客偏好的遊程也不太一樣，上海旅客喜歡非典型的路線，偏愛秘境、仙境等地，不喜歡去有名的觀光景點，才能在朋友圈炫耀，且其自主性高，不會在乎多花錢，很多都是兩三個家庭一起包車深度旅遊。

蘇宇宏表示，針對陸客自由行強打3種客人，包括親子、青年、女性，有報告指出，女性出遊佔比6成，青年是因為佔比僅三成，仍有極大市場可開發，而親子旅客則是消費力道大，家長都很願意在小孩身上花錢。透過微博、抖音、小紅書等社群廣告投放，讓依賴手機的大陸旅客看到宣傳，進而吸引來台旅遊。

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