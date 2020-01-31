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最強寒流！南投跟大溪氣溫只有2.9度…北台灣已經20人倒下失去呼吸心跳

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記者陳雕文／新北報導

冷死了...2年來最強寒流持續發威，打開手機等裝置搜尋「氣象」，各地氣溫數字都冷冰冰，中央氣象局數據更顯示31日的南投中寮、桃園大溪永福最低溫僅2.9度！高雄市、宜蘭、花蓮等地區低溫也下探6度以下；消防署統計，光是北台灣就已經有20人在家倒下，送醫到院前失去呼吸心跳，呼籲民眾務必穿好穿暖。

▲▼「還一波降溫」今年最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨　鄭明典：將創新低。（圖／中央氣象局）

▲「還一波降溫」今年最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨。（圖／中央氣象局）

據了解，從30日入夜到31日清晨，由於寒流過境，全台各地冷颼颼（雙北、桃竹苗、中彰投、雲林、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜蘭、花蓮等地區低溫介於6到11度），南投中寮、桃園大溪永福的最低溫更只有2.9度！雲林台大、桃改台北等觀測站也僅有3.5度。

▲▼寒流 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲超級寒流讓人受不了，出門必須包緊緊。（圖／記者屠惠剛攝）

根據消防署統計，30日0時至12時，北台灣各縣市共20名內科OHCA（送醫到院前失去呼吸心跳）的病患，其中台北市5人、新北市6人、桃園市4人、新竹縣市各2人、宜蘭縣1人；不論民眾是否患有心血管等慢性病都應該注意保暖，不可不慎。

消防署呼籲，今年1月就已經有3位民眾因使用熱水器最後一氧化碳中毒，請大家注意環境通風；使用電暖器等電器用品，也要注意用火用電安全。

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

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