桃園中醫師咖啡下藥迷姦妙齡女　法官重判10年賠129萬

▲桃園市張姓中醫師3年前在咖啡飲料摻入安眠藥趁機迷姦女子，地院法官刑事重判10年有期徒刑、民事部分判處賠償129萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某中醫診所張姓中醫師遭指控於2017年11月晚上下班後，在咖啡飲料摻入安眠藥讓女子喝下，趁女子昏迷載至摩鐵性侵得逞，事後還將診所監視畫面刪除滅證；桃園地院在刑事部分依強制性交罪嫌判處張10年有期徒刑，女子在民事庭提出附帶民事賠償包括精神撫慰金等共計212萬元，民庭法官審酌後判處張須賠償女子129萬元，本案還可上訴。

檢警調查，48歲的張姓中醫師於2017年11月9日晚上10時許下班，在診所旁超商購買咖啡，偷偷將含有鎮定安眠劑藥摻入，女子喝下不久即昏迷，張男於翌日上午8時許將女子載至摩鐵性侵得逞，女子醒來後驚見自己衣衫不整情緒崩潰，後來在友人陪同下至醫院驗傷報警處理。

檢警偵訊時，張男原本坦承犯行，但事後卻翻供否認，由於被害女子下體採集之DNA與張相符，女子尿液中驗出含安眠藥成分，女子也出具張事後以簡訊道歉等內容截圖佐證；法官認定張男事後態度不佳，去年5月依強制性交罪判處張10年有期徒刑。

受害女子另提附帶民事賠償，女子認為遭性侵後身心受創，長達8個月無法兼職工作，包括薪資減少12萬元、精神撫慰金200萬元，向張男求償212萬元賠償，張男則否認下藥迷昏女子，未趁被害人昏睡時性侵；法院調查，張在警訊時坦承下藥性侵，女子提出醫院驗傷證明、刑事局採證DNA確認是張男等證據，法官不採信張男在民事庭之辯詞，判賠需賠償女子129萬元為適宜，全案還可上訴。

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