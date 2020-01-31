海外旅客掃光南韓口罩　政府還要捐5萬口罩給中國8姐妹市！

▲旅客在南韓首爾明洞的藥妝店購入大量口罩。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓光州市政府31日宣布，提供5萬個口罩給8個中國姐妹城市；光州市長李庸燮說明，會繼續關注2019新型冠狀病毒的疫情，視情況再提供武漢等城市必要協助。值得注意的是，南韓目前產生反中情緒，還有民眾不滿僑民飛離武漢，對著官員怒丟雞蛋。

《韓聯社》報導，光州2007年與武漢締結為姐妹城市，如今武漢發生至今造成213死的疫情，光州市政府將提供1萬個醫療口罩給武漢及廣州，其餘6個包括洛陽、瀋陽、泉州的中國城市則會獲得各5000個口罩。李庸燮也提到，會繼續注意武漢等其他城市的疫情，未來再評估狀況給予協助。

▲民眾對於口罩的需求激增。（圖／路透）

不過，業界人士31日透露，除了南韓本地公民對口罩與洗手乳的需求激增，來自中國的旅客也很需要這些產品，就在國內出現首起確診病例後，明洞藥妝店的醫用口罩銷售一空；來自中國與香港的遊客都在店外排隊，準備購買盒裝口罩。

目前，南韓部分超市與便利商店的口罩相關防護用品都缺貨，各店因此祭出「限購令」，有首爾的超市就限制每名消費者只能購入10個口罩，部分超市甚至只能買到2個。

南韓目前的武漢肺炎確診病例累計到11例，依照計畫，預計今晚會派出第二架專機前往武漢，接回約350位南韓公民。然而，有民眾不滿撤僑舉措，還向官員投擲雞蛋並喊出「既然他們這麼安全，怎麼不把他們帶回你家？」總統文在寅也被批評應對疫情不足，還在此時想幫助中國。

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