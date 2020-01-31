再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加

▲鍾南山表示，10天後武漢肺炎疫情將不再大幅增加。（圖／新華社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎持續擴散，大陸確診病例大規模增加，截止目前已達9,722例，死亡人數213人。不過，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鍾南山日前表示，疫情約在7-10天左右達到高峰，換言之，「再忍10天，將戰勝疫情」。

據新華社報導，鐘南山表示，「武漢肺炎疫情應該在一周或十天左右達到高峰，之後不會大規模增加了。」他提到，發熱仍是感染的典型症狀，而10到14天是一個很好的隔離觀察期，若潛伏期過去了，發病的有及時治療，而沒發病也就確定沒有病了，「我們所有人只需要再堅持最後10天，就一定能夠戰勝疫情！」

▲武漢肺炎在過年期間爆發，目前仍持續擴散。（圖／路透社,武漢中心醫院）

過年剛結束，鐘南山指出，不會因春運返程出現大傳染，但排查的措施不能停止，「而民眾也盡量不要出行，特別是武漢一帶的。」另外，他也提到，至今還沒有一個完全有針對性的藥物，但科研和醫學工作者已經想了不少解決辦法，加上生命支持技術有很大提高，「死亡率肯定會再降低」。

鐘南山先前指出，此次的武漢肺炎出現人傳人和醫務人員感染的情況，是非常重要的標誌。他強調，病例數增加較多的原因較複雜，而目前防控最有效的辦法還是早發現、早診斷，還有及時接受治療、隔離。

►生火了！連我媽都用到發光

