機捷新北產業園區站「預辦登機」開通！搭長榮、華航可免費托運行李

▲A3新北產業園區站。（圖／科達機構提供）

記者李宜秦／台北報導

配合新北捷運環狀線開通，桃園機場公司於今（31）日啟用市區預辦登機及行李托運服務，未來旅客可透過桃園機場捷運A1（台北車站）及A3（新北產業園區站）預辦登機及行李托運。

交通部長林佳龍表示，桃機去年已經超過4800萬旅運量，在第三航廈和第三跑道啟用之前，旅客可透過預辦登機及行李托運的智慧服務，減輕機場疏運負擔。

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桃機表示，現階段可於新北產業園區站(A3站)預辦登機服務包括中華航空、長榮航空、華信航空及立榮航空等4家航空公司。

▲桃園機場捷運A3預辦登機。（圖／記者黃克翔攝）

桃機指出，每日服務時間自上午6時15分起至晚間9時整，旅客需在當日航班起飛前3小時完成所有報到及托運手續，也提醒旅客要確認行李符合保安規定並通過安檢後才可離開，該項服務與A1站同樣免費，也未限制旅客必須搭乘桃園機場捷運。

另外A1台北車站服務時間則為上午6時起至晚間9時30分，適用航空公司包括華航、華信、長榮、立榮，而國泰、國泰港龍、AirAsia等則為自助式無人化服務，僅提供自助報到及自助行李托運機服務；無法受理托運紙箱、雨傘、背包（行李包等軟包）、嬰兒車。如需查驗旅行文件等服務，需至機場航空公司櫃檯辦理。