機師工會提告美航！　力爭立即停飛中國航班：武漢肺炎嚴重威脅健康

▲ 美國航空9日起停飛部分往中國航班。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國截至今早有近1萬起武漢肺炎確診病例及213人死亡，病毒已經擴散到18個國家，據稱大部分是由國際旅客傳播，全球多家航空公司因此紛紛調整往返中國航班。美國最大航空公司美國航空（AMERICAN AIRLINES）預計9日起停飛往北京及上海航班，但機師集體向公司提起訴訟，要求即刻停飛。

美國政府已經公開呼籲公民不要前往中國，更將旅遊警告級別提高到與伊拉克及阿富汗相同標準，本周不斷縮減中國航線的美國國內航空公司因此重新開始評估飛行計畫。《路透社》報導，白宮可能在未來幾天內採取進一步行動，禁飛往中國航班。但官員強調，目前還未做出最終決定。

美國航空此前宣布，因需求顯著下降，2月9日至3月27日間暫停自洛杉磯飛往北京及上海的航班，但自達拉斯起飛的航線仍照常營運。員工譴責，公司對下月9日前的航班沒有任何應急措施，要求即刻對該公司樞紐機場達拉斯/沃斯堡國際機場的航班採取行動。

美航飛行員工會（Allied Pilots Association）在德州向公司提起訴訟並表示，新型冠狀病毒對健康構成嚴重威脅，且還有許多不確定因素。美航則表示，正採取預防措施，但未正面回應工會訴訟問題。

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