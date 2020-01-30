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女網友PO「感染者從醫院落跑」　檢察官立馬組專案：一定從嚴從速偵辦

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▲女網友PO「有感染者從醫院落跑」　檢察官立馬組專案：一定從嚴從速偵辦 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲台大竹東分院嚴正駁斥女網友的假消息。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女性網友在臉書PO文表示，「竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請帶（戴）口罩，必（避）免感染，這是真的哦！」引起網友們一片恐慌。除了院方駁斥「完全是假消息」外，還立馬截圖交由警方備存，預計31日進入提告程序，對此，新竹地檢署也在當晚發出聲明表示，本案已分案交由專案檢察官指揮新竹縣刑事警察大隊偵辦，並從嚴從速偵辦。

▲少女PO臉書「有感染者從醫院落跑」　台大醫院氣炸…馬上截圖要告。（圖／記者陳凱力翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲女網友在臉書散布不實消息，遭到檢察官主動組專案調查。

武漢肺炎疫情緊張，幾乎每天都有新的「疫情警報」，農曆年前一則「新竹馬偕疑似病患」就造成全台進入恐慌，口罩更因此被狂掃一空，政府擔心網路流傳不實假消息造成人心惶惶，也早就下達命令，所有疫情由疾病管制署統一對外發言，並再三呼籲「勿轉傳來路不明的訊息」，否則最高可開罰300萬元。

不過，仍有1名竹東女性網友卻無視於政府三申五令，依然在臉書發文：「竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請帶（戴）口罩，必（避）免感染，這是真的哦！」引起網友們一片恐慌。台大醫院竹東分院除了嚴正駁斥外，也於第一時間截圖交由警方，預計31日前往提告，而新竹地檢署也於晚間10點左右發布聲明表示，已分案從嚴從速偵辦。

新竹地檢署表示，本案已由民生犯罪專組主任檢察官鍾曉亞擔任召集人，蔡宜臻及翁貫育檢察官依轄區專責處理，目前已分他字案偵辦，並由新竹縣專責檢察官翁貫育指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊偵辦中。

同時，也再次呼籲，依傳染病防治法第63之規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

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