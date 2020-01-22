板橋站走到環狀線要7分鐘！他震驚問「大家可接受嗎？」　網一面倒：過太爽...

▲雙北市捷運環狀線將於19日上午10點起到下午4點開放民眾免費試乘。（圖／新北市新聞局提供）

實習記者賴韻如／綜合報導

雙北市民等了十幾年的捷運環狀線，19日終於開放，不少民眾紛紛前往試乘，日前有網友在PTT發文表示，「從板南線板橋站走到環狀線竟然要花費7分鐘，大家可以接受嗎？」PO文一出立刻引起熱議，網友幾乎一面倒地無奈回應，「過太爽？7分鐘都不願意走...」。

一名網友在PTT八卦版發文，「板橋板南線走到環狀線要花7分鐘大家可以接受嗎？」原PO附上了一段新聞截錄片段，並在文內驚呼表示，「剛剛看電視新聞，有記者親自走路實測從板橋板南線到站外轉乘環狀線，竟然要花7分鐘欸！！！」隨後便好奇詢問網友「這樣大家可以接受嗎？」

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▲新北捷運環狀線首日試乘，許多民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）



貼文一出，立刻引起網友熱議，有人表示，「這距離一定叫計程車」、「完全不行......新埔也要走5分鐘左右」，但大多數網友則是超級無奈，「哇靠！是有多懶啊」、「走一下是會死逆」、「7分鐘，還幾乎都室內，有啥不能接受？」、「7分鐘也嫌遠，你的腳有用處嗎？」、「過太爽？7分鐘都不願意走...」、「台灣人真的不愛走路，就連去巷口超商都要騎車」。

另外，也有不少網友表示，「北車走到機捷比這個更久」、「日本一堆轉乘更麻煩的， 7分鐘很客氣了」、「等你在南京復興走過從綠線轉文湖線這條路，你就會覺得不算什麼了」、「7分鐘而已，去日本血拚怎麼都不累？」