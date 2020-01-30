陽明山區獨居男煮魚釀大火　想滅火卻「越來越大」...勇警衝入救人

▲士林警山仔后派出所警員方聖璋入屋救人，成功救出屋主。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市陽明山區永安路日前中午發生一起炊事不慎火警意外，北市警士林分局21日中午12點54分接獲通報該處有火警發生，警消趕赴現場救火，發現該磚造平房火苗已竄出，曾姓屋主還打算引自來水滅火，山仔后派出所警員方聖瑋見情況緊急把屋主先拉出屋外，並讓趕到場的消防人員接手後續灌救任務，所幸屋主僅整臉被燻黑且輕微嗆傷，警方隨即交由119救護人員後送到北投榮民總醫院治療。

▲士林警山仔后派出所警員方聖璋不畏火勢成功救出屋主。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警方表示，當時警方接獲報案趕到火警現場，發現現年約50多歲的曾姓物主仍在屋內打算自行救火，曾男自己拿著塑膠水管接著自來水源灑水，但屋內火勢卻越來越大，山仔后派出所警員方聖瑋見火勢延燒情況危機，立即衝入屋內將屋主拖出火場，曾男向警方表示自己在家打算煮魚當午餐，未料疑因疏忽未觀察瓦斯爐火勢，卻意外釀成火災燒屋，所幸人員送醫後並無大礙，警方呼籲民眾自宅火警應選擇在第一時間逃生，切莫在屋內逗留釀成悲劇。

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