赴武漢視察後染病！陸專家「隔離治療9天」今順利出院　微笑恭賀照曝光

▲王廣發今日順利出院。（圖／翻攝北京日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發曾提到，這次的疫情「可防可控」，不過他21日卻被證實感染武漢肺炎，隨後他也在22日公開回應，表示自己會被感染應該是「沒有配備防護眼鏡」。據悉，經過了幾天的隔離救治，他已在今（30）日下午順利出院。

綜合陸媒報導，王廣發日前親身到武漢視察這次的疫情，並稱病毒的致病性較弱且「可防可控」，沒想到，他事後卻證實自己也中標。據悉，王廣發在今日下午1點50分左右，已從北京地壇醫院出院，據北京晚報所發出的照片可看見，他戴著口罩露出微笑，雙手緊握，似乎是在向一旁拿著「福」字春聯的醫護人員恭賀。

王廣發22日曾表示，「現在回想起來，在發熱門診感染的可能性最大。當然我們也高度戒備，都是戴N95口罩進入，我現在突然意識到，我們沒有配備防護眼鏡。」他透露，回京後出現最早的症狀是左下眼瞼的結膜炎，2-3個小時後出現了卡他症狀和發熱。

▲王廣發過去曾站在SARS的第一線奮戰，如今他卻不慎染上武漢肺炎。（圖／翻攝北京大學第一醫院網站）

王廣發先前提到，很多病人一般需要1週多到2週，病情才能逐漸控制和好轉；而他只用了1天的時間，體溫就降下來了，但體溫正常2天之後還要經歷2次檢測，如果都是陰性，才能出院。

此外，王廣發也建議民眾，不要過度恐慌，「可以放寬心，找沒人地方多待會兒，呼吸新鮮空氣，也不會感染疾病，身心也愉悅。」

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