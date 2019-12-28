　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國長征五號遙三火箭發射成功　8噸重「實踐二十號」衛星進入預定軌道

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中國「長征五號」點火發射。（圖／翻攝央視直播）

▲中國「長征五號」點火發射。（圖／翻攝央視直播）

記者林彥臣／綜合報導

27日20時45分，中國長征五號遙三運載火箭在海南文昌航天發射場點火升空，2,000多秒後將「實踐二十號衛星」送入預定軌道，發射飛行試驗取得成功，長征五號身高約57公尺，起飛重量約870噸，上面搭載的實踐二十號衛星重量8噸。

根據《新華社》報導這次任務的成功，意味著中國具備發射更重太空飛行器，或將太空飛行器送向更遠深空的能力，是實現未來探月工程三期、首次火星探測等國家重大科技專項和重大工程的重要基礎和前提。

這次發射飛行試驗主要考核長征五號火箭總體方案、各分系統方案的正確性、協調性，對後續航天任務的相關關鍵技術進行驗證。

▲▼中國長征五號。（圖／翻攝微博）

▲中國長征五號高57公尺，重870噸。（圖／翻攝微博）

這次所搭載的實踐二十號衛星，是一顆新技術試驗驗證衛星，搭載高通量通信載荷，涵蓋Q/V頻段載荷、寬帶柔性轉發器等，其中Q/V頻段是將來研製1Tbps及以上超大容量通信衛星主要使用的頻段。實踐十二號也是一顆地球同步軌道衛星， 將定位在地球赤道上空約36,000公里處，與地球自轉同步。

公開資料顯示，長征五號是中國現役起飛質量最大、芯級直徑最粗、運載能力最強的運載火箭，也是中國第一個從總體到分系統均採用最新技術的大型液體運載火箭，新技術比例達95%，近地軌道最大有效載荷25噸，同步轉移軌道最大有效載荷14噸。

長征五號於2006年10月正式立項。2016年11月3日，長征五號遙一首飛，但未能完全成功，點火發射多次推遲，最後借助上面級的接力才將實踐十七號衛星送入預定軌道。

▲▼中國「長征五號」點火發射。（圖／翻攝央視直播）

▲長征五號系列火箭將擔負起為未來探月三期、火星探測、載人空間站等執行發射活動的重任。（圖／翻攝央視直播）

2017年7月2日，長征五號遙二發射任務失利，搭載的實踐十八號衛星未能入軌。此後，長征五號火箭發射活動暫停，至2018年4月，中國國防科工局發布消息，稱查明遙二火箭失敗原因，是其中一台芯一級液氫液氧發動機一分機渦輪排氣裝置在複雜力熱環境下，局部結構發生異常，發動機推力瞬時大幅下降。

長征五號系列火箭將擔負起為未來探月三期、火星探測、載人空間站等執行發射活動的重任。對於此次長征五號遙三火箭的發射活動，內地輿論十分關注，也期待該火箭能夠順利發射。面對此前兩次的失敗，央視更稱長征五號遙三火箭是「王者歸來」。

「周末超殺快閃」太妍、宋智孝大推～懶女人必備超舒服

ET快訊
高二女作文「感動法務部」！助父獲假釋　8年首次團圓飯當場哭了
韓國瑜是綠營的心病！他分析：民進黨害怕的韓回來了
男30樓墜下砸死2女高中生！父親軟腳「被抬去認屍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中國長征五號遙三火箭發射成功　8噸重「實踐二十號」衛星進入預定軌道

美國承認「中國是首要軍事重點」　中國國防部：中國會做合格對手

對北韓施壓！美軍送聖誕禮物　加派2架反潛機監視

海上保安廳將出動軍艦、P-3C巡邏機赴中東　耗資47億護日船

土耳其轉移「500名士兵」部署利比亞　預計1月通過法令

中俄伊40年來首次聯合軍演！　陸「西寧號導彈驅逐艦」也參與

翻越高牆能同時戰鬥禦敵　戰術繩索強化特戰作戰

S-2T反潛機撥贈朝陽科大　守護臺海50年延續教學價值

山東艦剛服役就通過台海！解放軍：將根據形勢部署　形成編隊體系作戰能力

美國炒作中國軍事威脅！陸國防部：無端指責「賊喊捉賊」

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

混血老婆「逃避中文考試」花招百出！　用「美人計」郎朗也無動於衷ＸＤ

台灣虎斑犬毛色不討喜送加拿大「走在路上狂被讚帥」媽好自豪！

中國長征五號遙三火箭發射成功　8噸重「實踐二十號」衛星進入預定軌道

美國承認「中國是首要軍事重點」　中國國防部：中國會做合格對手

對北韓施壓！美軍送聖誕禮物　加派2架反潛機監視

海上保安廳將出動軍艦、P-3C巡邏機赴中東　耗資47億護日船

土耳其轉移「500名士兵」部署利比亞　預計1月通過法令

中俄伊40年來首次聯合軍演！　陸「西寧號導彈驅逐艦」也參與

翻越高牆能同時戰鬥禦敵　戰術繩索強化特戰作戰

S-2T反潛機撥贈朝陽科大　守護臺海50年延續教學價值

山東艦剛服役就通過台海！解放軍：將根據形勢部署　形成編隊體系作戰能力

美國炒作中國軍事威脅！陸國防部：無端指責「賊喊捉賊」

一起見證幸福，林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光

別亂選座位！女生單獨遊中東需注意「4重點」...衣服要帶好

1000年前失落宮殿找到了！　墨西哥發現「馬雅菁英」聚會所

泰劇《待到重逢時》1集親4次！　學弟羞送「偷襲之吻」…學長抹唇笑甜到破表

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

男星割眼袋「打噴嚏傷口裂開」爆血！　節目錄一半突離場：要去補針

綠色和平政見發表會會場外拉布條！籲總統候選人提出氣候變遷政見

《大約在冬季》上映首日　驚見齊秦王祖賢「同框」了！

害怕跟哭鬧的嬰兒坐一起？日本2航空推出「嬰兒地圖」服務

替國民黨、民眾黨站台　郭台銘：我是跨黨派最大公約數

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

軍武熱門新聞

長征五號遙三火箭發射成功　實踐二十進軌道

美國：中國是首要軍事重點　中國國防部回應了

探空火箭「飛鼠一號」上發射平台

F-21戰機亮相印度航空展

「飛鼠一號」火箭暫緩發射

美國加派2反潛機　監視朝鮮半島

中俄伊40年來首次聯合軍演

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

開工10年　印度國產航母終於發動測試

海上保安廳將出動軍艦、P-3C巡邏機赴中東

土耳其派500士兵到利比亞　1月將通過法令

「飛鼠一號」　爭取27日如期發射

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

F-16少校飛行員親解飛行操作奧秘

更多熱門

相關新聞

快訊／中國「長征五號」發射！

快訊／中國「長征五號」發射！

中國長征五號遙三運載火箭27日在文昌航天發射場正式點火升空！2000多秒後將實踐20號衛星送入預定軌道。據悉，發射窗口為晚間20時45分至28日凌晨12時40分。消息曝光後，不少陸網友激動大喊「胖五衝呀」、「一飛沖天！衝衝衝」、「中國加油，成功成功」、「好緊張好緊張好緊張」。

解放軍何時介入香港？　陸國防部回應了…

解放軍何時介入香港？　陸國防部回應了…

解放軍：山東艦將根據形勢部署

解放軍：山東艦將根據形勢部署

「飛鼠一號」火箭暫緩發射

「飛鼠一號」火箭暫緩發射

宋兆文／共軍退將喊話犯兵家大忌

宋兆文／共軍退將喊話犯兵家大忌

關鍵字：

長征五號實踐二十號衛星火箭軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

陳綺貞淪小三「不知情」　律師說話了

媽從9樓屋頂推下2稚子　跟著跳下

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

學生分類「五彩巧克力米」　萬人朝聖讚爆

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面