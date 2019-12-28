中國長征五號遙三火箭發射成功　8噸重「實踐二十號」衛星進入預定軌道

▲中國「長征五號」點火發射。（圖／翻攝央視直播）



記者林彥臣／綜合報導

27日20時45分，中國長征五號遙三運載火箭在海南文昌航天發射場點火升空，2,000多秒後將「實踐二十號衛星」送入預定軌道，發射飛行試驗取得成功，長征五號身高約57公尺，起飛重量約870噸，上面搭載的實踐二十號衛星重量8噸。

根據《新華社》報導這次任務的成功，意味著中國具備發射更重太空飛行器，或將太空飛行器送向更遠深空的能力，是實現未來探月工程三期、首次火星探測等國家重大科技專項和重大工程的重要基礎和前提。

這次發射飛行試驗主要考核長征五號火箭總體方案、各分系統方案的正確性、協調性，對後續航天任務的相關關鍵技術進行驗證。

▲中國長征五號高57公尺，重870噸。（圖／翻攝微博）



這次所搭載的實踐二十號衛星，是一顆新技術試驗驗證衛星，搭載高通量通信載荷，涵蓋Q/V頻段載荷、寬帶柔性轉發器等，其中Q/V頻段是將來研製1Tbps及以上超大容量通信衛星主要使用的頻段。實踐十二號也是一顆地球同步軌道衛星， 將定位在地球赤道上空約36,000公里處，與地球自轉同步。

公開資料顯示，長征五號是中國現役起飛質量最大、芯級直徑最粗、運載能力最強的運載火箭，也是中國第一個從總體到分系統均採用最新技術的大型液體運載火箭，新技術比例達95%，近地軌道最大有效載荷25噸，同步轉移軌道最大有效載荷14噸。

長征五號於2006年10月正式立項。2016年11月3日，長征五號遙一首飛，但未能完全成功，點火發射多次推遲，最後借助上面級的接力才將實踐十七號衛星送入預定軌道。

▲長征五號系列火箭將擔負起為未來探月三期、火星探測、載人空間站等執行發射活動的重任。（圖／翻攝央視直播）



2017年7月2日，長征五號遙二發射任務失利，搭載的實踐十八號衛星未能入軌。此後，長征五號火箭發射活動暫停，至2018年4月，中國國防科工局發布消息，稱查明遙二火箭失敗原因，是其中一台芯一級液氫液氧發動機一分機渦輪排氣裝置在複雜力熱環境下，局部結構發生異常，發動機推力瞬時大幅下降。

長征五號系列火箭將擔負起為未來探月三期、火星探測、載人空間站等執行發射活動的重任。對於此次長征五號遙三火箭的發射活動，內地輿論十分關注，也期待該火箭能夠順利發射。面對此前兩次的失敗，央視更稱長征五號遙三火箭是「王者歸來」。

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