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有囤貨沒漲價！　黃偉哲視察口罩工廠籲民眾不要搶購

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▲台南市長黃偉哲呼籲民眾，並沒有廠商有屯貨，沒有漲價，不用搶購口罩囤積。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾，並沒有廠商有屯貨，沒有漲價，不用搶購口罩囤積。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應武漢肺炎防疫口罩需求，台南市長黃偉哲30日上午前往白河區口罩生產大廠恒大股份有限公司，除期許廠商全力生產提高產能外，再次呼籲民眾，並沒有廠商有屯貨、沒有漲價，不用搶購口罩囤積。

黃偉哲指出，「今天來到這個口罩生產工廠來視察，是要了解我們口罩工廠在開春之後產能狀況，根據我們的了解，他們是產能全開的，而且可以說是加緊趕工生產，所以基本上口罩的供應量依照我們現在的產能來講，應該是沒有問題，民眾也不需要過度的恐慌，看別人買，自己就要買兩個來家裡放，這個部分是不需要，反而造成是想要而不是需要。」

黃偉哲說，「在疫情沒有擴大，還在控制中的情況下，我們要配合中央政府整個防疫的動作，因此對於口罩的供應，我們一方面來生產端了解，一方面也請我們消保官去消費端，去各大賣場通路來了解這個供應的狀況，只要我們維持生活如常，口罩生產加足馬力生產，是口罩有剩，那當然如果大家都要買很多盒在家裡放的話，那口罩供應再多、生產再多也不夠用，所以在現階段還需要大家能夠自我約束，我們來看，並沒有廠商有屯貨，沒有漲價。黃偉哲說，在這種情況，既然希望大家能夠用平常心來看待，口罩的供應，那就讓政府保證了，希望大家全力來生產，請大家放心。」

此外，對高雄的找到有一些口罩不合格卻在流通情事，黃偉哲說，「這分兩個階段來說，第一個量的供應是沒問題的，第二個質的部分，這個我們還是會請衛生局及請相關單位來把關，中央標準局檢驗局在台南有分支機構，民間有SGS相關的機構，所以說這口罩的防護力的部分，他相信是沒問題了，如果有未經合格認證的口罩濫竽充數、蒙混在其中，市府消保官一定會把他揪出來，那也希望全民大家請放心，量的供應沒問題，品質的把關也不會有問題，會全力來守住。」

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