肺炎患者同乘查詢工具出爐　輸入3條件簡單搜索添保障

▲武漢肺疫情持續擴大。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

武漢肺炎的疫情持續擴大，《人民日報》在臉書發布1個網頁，只要輸入日期、交通類型等相關訊息，就可以查詢到對應行程是否與已披露的確診患者同行，近期有往返大陸的民眾，可以多加利用這個查詢工具。根據中央流行疫情指揮中心最新統計，國內目前累積8名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，相關接觸者總計460人，其中27人有症狀已通報。

這個網站「http://2019ncov.nosugartech.com/」簡潔明瞭，只要輸入日期、交通類型和出入的地點，就可以查詢到是否與確診病患同行，其中包括飛機、火車、地鐵、客運、公車、計程車、渡輪和公共場所都是蒐集範圍，也列出了交通工具的詳細資訊、出發的起迄站等消息，提供更多條件讓民眾確認。

▲新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者同行程查詢工具。（圖／翻攝2019ncov.nosugartech.com）

目前網站所收集的數據從1月4日至26日總共264件案例，並不斷更新中，消息來自各個大陸官方機構，其中也特別提醒若有與病患同行的人員，要主動通報，回家也要自主隔離，若有發燒症狀要前往官方公告的指定醫院就診。

交通部觀光局日前指出，會於1月底將在台陸客團全數送出境。不過因為行程、機位安排等問題，交通部29日表示，過去3天大概送走了近3000人，目前還有約3000人在台，希望在2月1日前完成離境程序。