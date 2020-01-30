喜歡半夜的安靜！她出社會仍「習慣凌晨睡」…網熬夜5年胖35KG：全身都是病

▲喜歡晚上一個人安靜的感覺，不知不覺養成熬夜壞習慣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者黃可昀／綜合報導

很多大學生都是作息顛倒的夜貓子，這習慣延續到出社會上班後，很難立即調整回來，每天早上起床都非常痛苦。一名女網友表示，她從小就不喜歡在晚上睡覺，直到開始工作也是天天12點後才睡，每次想戒掉熬夜壞習慣，但總是維持個幾天又忍不住晚睡，於是只好發文問大家「有沒有人長期熬夜後來成功戒掉的呢？」

原PO在《Dcard》表示，她從小時候就常常熬夜，總覺得夜深人靜時「感覺很安靜很自由」，其實也沒做什麼特別的事，「搭配宵夜然後時間咻咻就過去了」，對她來說，熬夜是一種紓壓的方式，和自己獨處的時候感到特別放鬆，也不會有人來打擾。

請繼續往下閱讀...

▲熬夜也會影響到白天工作效率。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



不過，原PO也知道熬夜對身體不好，尤其是出社會以後都要早起，長期下來導致睡眠不足，就算利用零碎時間來補眠，黑眼圈還是一天天加深，皮膚狀況也跟著變差，於是有一段時間嘗試晚上10、11點就躺平睡覺，「但是都維持不了一週，睡覺時間又開始往後拉了」，有時候凌晨3、4點才睡著，壓力大的時候甚至早上6點才入睡。

PO文一出就釣出不少同樣困擾的網友，「我也戒不掉，坐等經驗談」「從考上大學之後，幾乎都是3點睡，有時候甚至直接熬到天亮，月經不順、排卵期出血、變胖、長痘痘，各種身體不適樣樣都來」、「會老很快哦，我現在跟同齡的比，看起來憔悴很多」、「我大概有5年左右都是常態性熬夜的生活，然後胖了大概35公斤，全身都是病」、「我也是戒不掉熬夜，結果脂漏性皮膚炎就來了。」

網友也分享一些戒熬夜方法，「找個要超早起的工作，就這樣戒掉了…但是就變成天天不到10點就想睡」、「工作多、累一點，吃飽飯就趴了」、「運動就會想睡了」、「首先就是強迫自己早上下午不睡，撐到晚上再睡，然後每天固定九點或八點起床」、「手機關網路」、「看書通常找自己沒興趣的看，我覺得蠻助眠的，或睡前聽點古典樂。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。