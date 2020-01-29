反罷韓？她闖連署點踹飛金爐「白煙、灰燼狂飄」　事後稱：燒金紙有空汙

▲鳳山霸韓連署點遭到吳姓女子鬧場。（圖／翻攝鳳山要紅林智鴻臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄罷韓第二階連署29日正式起跑，民進黨高雄市議員林智鴻接受「公民割草行動」的委託，於服務處設置罷韓連署點，未料近中午時遭到一名吳姓女子鬧場，對方2度踢翻剛燒完金紙的金爐，現場白煙、灰燼飄散，致民眾恐慌。不過，警方獲報後到場將吳女依公共危險罪送辦。

林智鴻29日在臉書上指出，接受公民割草團體委託，在鳳山服務處設置「罷韓連署點」，供市民連署行使罷免權利。沒想到近中午時，遭到一名吳姓女子鬧場，對方疑似先與工作人員爭執，並2度踢翻開工拜拜後燃燒金紙的金爐，造成現場簽連署書民眾的恐慌。

曝光的影片顯示，吳女疑似和工作人員爭執，接著先轉頭離開隨即無預警踹翻剛燒完金紙的金爐，現場白煙、灰燼狂飄，還差點波及到一旁的路人，沒想到氣噗噗的她此時又再補了一腳，讓金爐直接飛到停放在路邊的車子前，民眾全部傻眼。

林智鴻指出，罷免與選舉一樣都是人民的權利，不同立場之民眾應保持理性，展現高雄人高度的公民素養；同時認為吳女的行為已違反選罷法，並當場報警處理。高市警局鳳山分局新甲派出所獲報後，員警火速趕達現場，經調查後將對方依公共危險罪嫌送辦。

至於踢金爐動機，鳳山分局偵查隊副隊長陳士沅指出，吳女疑認為燒金紙會造成空氣汙染。但是否跟罷韓有關？陳士沅說將會深入了解，再研議有無涉及違反選罷法。

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