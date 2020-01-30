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被當金芭黎「護國舞小姐」中空照瘋傳　正妹氣炸！發聲明提告了

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▲▼照片遭盜用稱金芭黎女員工 女子報案。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲照片遭盜用變成「金芭黎舞小姐」，正妹本尊現身喊告：「不要再轉傳了。」（圖／翻攝自當事人臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名台商感染武漢肺炎後返台，隱匿病情又跑到金芭黎舞廳爽玩，所幸事件被當時陪坐的舞小姐揭露。事後網路上流傳一段line對話截圖，內容曝光一名號稱是「舞小姐小秋」的正面照片，但其實照片的本尊是一名陳姓網紅，如今照片遭人惡意盜用讓她相當困擾，氣得決定向台中市警方報案提告。

金芭黎舞小姐舉報染病台商的消息曝光後，網路上就開始流傳一段line對話截圖，內容寫下「衛生局已公布小秋小姐篩檢屬陰性正常，電視也已播放她無感染，請顧客不用再恐慌，影響消費意願」等語，最後還PO上一張女子的正面照片，強調是「金芭黎坐台商旁邊的小姐。」

▲▼照片遭盜用稱金芭黎女員工 女子報案。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲陳女表示，如果有人未經查實繼續轉發該資訊（Line截圖），一律截圖存證提告絕不寬待。（圖／翻攝自當事人臉書）

但其實截圖中的照片是網路盜來的，照片本尊是一名陳姓女網紅，因為照片在網路瘋傳感到相當困擾。她在臉書表示，對於網路流傳的不實言論，她已經到警局報案，未來將向在line群盜用照片、流出對話的資訊者提告，「今後若還有人未經查實轉發該資訊，一律截圖存證提告絕不寬待，請大家勿轉發。」

台中市第一警分局表示，27日確實有接獲陳女報案，目前正在彙整相關資料，全案偵辦當中。

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