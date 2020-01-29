台大醫院「疫病門診」SARS後首度重起　獨棟收治大陸返台有症狀患者

▲因應武漢肺炎加強管控，台大醫院開設疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，國內在過去一週確認8例確定病例，還有本土病例發生，疫情警報不斷。台大醫院初五開始恢復正常開診，為避免疫情風險，比照SARS當年措施在西址院區啟動獨棟的「疫病門診」，14天內從中國大陸來台且出現發燒或呼吸道症狀的患者可以提供分流看診，不過今天中午就已經掛滿。

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▲疫病門診為院區外獨棟建築，SARS期間也曾開設。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院29日上午開始湧入大批患者，東西址門口都設有紅外線體溫計監測民眾體溫，且要求民眾一定要配戴口罩才能入院。而在西址院區右側緊鄰常德街上的紅色建築物則開設「疫病門診」，台大醫院發言人王亭貴受訪表示，這棟建築原為兒童心理中心，現在則是醫院的行政辦公室，屬臨床倫理委員會，而過去在SARS期間也曾經開設疫病門診，現在因應武漢肺炎再次重啟。

王亭貴表示，本來到台大醫院看病就會花上比較久的等待時間，曾經有中國大陸旅遊史且出現發燒或者呼吸道症狀的患者停留增加病菌傳播風險，所以透過暫時不要讓此類患者進入院區來保護其他病人。疫病門診主要為疫病篩檢用途，在疫情期間提供可能符合疾病管制署(CDC)定義嚴重特殊傳染性肺炎病人，快速診察及判斷，並進行病人分流。

▲疫病門診分流。（圖／記者洪巧藍攝）



疫病門診開設期間，醫院將發燒患者分為三類，第一類、14天內有中國湖北省（含武漢地區）旅遊史並有發燒或者呼吸道症狀者，直接到急診就醫，全程採負壓隔離；第二類、14天內有湖北省以外的中國大陸旅遊史或居住史(含港澳)，需要就診時到疫病門診掛號；第三類、普通發燒病人，採一般就醫模式看診。

王亭貴表示，疫病門診目前開設兩診，且開放網路上掛號，民眾不用轉診就可以來，若病人數量多，將再加開。今早就有一名患者本來在上海做生意，因為不舒服就掛了疫病門診。

另為了集中管理，台大醫院也封閉部分出入口，西址開放大門、青島西路側門、牙科部側門；兒童醫院主要出入口包含正門和後門；東址則有正門及急診側門，公園路的復健部側門則會管制，僅供行動不便者通行。

▲台大醫院須配戴口罩入院，沒配戴口罩者正在販賣機排隊購買。（圖／記者洪巧藍攝）