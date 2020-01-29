「2020全球國際化大學」台清交成大上榜！台大139名進步24名

▲香港城市大學獲得2020年國際化大學的第一名。（圖／取自該校官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國泰晤士報高等教育特刊（THE）於今天公布「2020年國際化大學」的排行榜，全球總共有170所學校上榜，台灣有四所學校進榜，包括台大、清華、交大、成大，其中以台大139名排名最高。

根據《英國泰晤士報高等教育特刊（THE）》排名，國際化大學排行榜標準以國際學生與國際教職員占比、國際合著論文和國際聲譽等項目進行評分。近年來，亞洲地區的大學學術研究質量增進，包括大陸、日本和台灣的大學都比去年獲得更多的票數，排名也較過去提升許多。

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▲台大是榜單內台灣地區的大學中名次最高的。（圖／資料照）

前十名的學校有瑞士、英國、香港和新加坡的學校所佔據，香港在前十名中就佔了三個名額。第一名的學校是香港城市大學，學校裡有來自全球44國家、超過4,000名交換學生，每年更有超過1,200名學生到他國當交換生。

第二名是香港大學，學校有超過2萬名的學生，有將近8,000人來自海外。瑞士的洛桑聯邦理工學院和蘇黎世聯邦理工學院並列第3，第5為香港中文大學。台灣大學則以139名上榜，較去年的163名進步了24名；清華大學則是第156名；交通大學第159名；成功大學第161名。