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台南康那香百人提前復工趕製口罩　限購2盒秒殺...衛生局：4原則勿囤積

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▲台南市經發局表示，台南市目前有6家工廠生產口罩，日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市經發局表示，台南市目前有6家工廠生產口罩，日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情持續升溫，台南將軍區口罩大廠康那香生產線提前在大初三復工，康那香觀光工廠29日一早就有大批民眾排隊就搶購口罩，1人每天限量2盒，但迅速被搶購一空，台南市衛生局再次呼籲，謹守戴口罩4原則即可，不要囤積，將口罩等物資留到真正需要的時候才使用，才不會造成物資浪費。

▲台南市經發局表示，台南市目前有6家工廠生產口罩，日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不織布大廠康那香在台南將軍口寮廠有2條生產線，分別生產3D立體口罩及平面口罩，為了應付訂單需求，上百名員工大年初三就提前上班，加緊趕工忙個不停。據了解，因大陸武漢肺炎疫情嚴重，台灣很多人過年後又必須回大陸上班，但大陸口罩貴10倍，才會造成國內口罩需求爆增，許多人搶購口罩並非應因台灣疫情需求，而是要帶往大陸。

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▲台南市經發局表示，台南市目前有6家工廠生產口罩，日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市經發局表示，台南市目前有6家工廠生產口罩，黃偉哲市長指示聯絡結果，其中康納那香公司在年初三即提早開工，恒大也將提前加入生產口罩；隨著各生產工廠陸續開工，擴大生產線，全缐生產，日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。

台南市生局指出，7天的年假即將結束，政府部門及各大行業30日就要上班開工了，要防止武漢肺炎疫情蔓延，平時要做好個人衛生習慣，如搭電梯按樓層丶開門把或握扶手後，手不隨意觸摸眼鼻口，這些地方容易有細菌或病毒滋生；要養成常用肥皂洗手的習慣，出門在外最好隨身準備「乾洗手」，以降低病毒侵襲的可能。

開工新春團拜是一項傳統，人與人的互動不可因疫情而崩潰，但是請謹守「拱手不握手、不揉眼鼻口」的要訣；由於目前疫情還在掌控中，一般健康的民眾無須隨時配戴口罩，平時養成體溫監控、使用肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所等好習慣就可以了，根據中央流行疫情指揮中心提醒，民眾為了防止武漢肺炎，以下時機建議戴上口罩：一、有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時；二、進出醫療院所時，應全程配戴口罩；三、出入通風不良、擁擠密閉的空間時；四、本身有慢性疾病的人。

▲台南市經發局表示，台南市目前有6家工廠生產口罩，日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一般民眾只要謹守戴口罩4原則即可，將口罩等物資留到真正需要的時候才使用，才不會造成物資的浪費。

衛生局再次呼籲市民，不需恐慌，現在四大超商通路皆有販售一般醫療口罩，3片一包共24元，每人都可以購買一包；依目前工廠的產能一定能跟上需求量，且要提醒民眾，切記台灣溫熱潮濕，如果口罩保存不當會造成品質劣變，所以千萬不要囤積，將口罩等物資留到真正需要的時候才使用，才不會造成物資的浪費。

台南市政府建議，有呼吸道症狀、發燒的民眾可以打1922接受就醫諮詢，非不得已外出或出入醫療院所時，要配戴醫療口罩保護自己及他人；一般民眾則不需過度緊張，只要謹守戴口罩4原則即可。上班後謹記指揮中心戴口罩原則，要用肥皂勤洗手；主管如有發現一線員工身體不適，應該將其調整業務做妥善安排，保護自己也守護身旁的親友。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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