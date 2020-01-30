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疫情升溫香港全城搶口罩！　各區凌晨現「百人長龍」...女學生：6點就來了

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▲▼ 武漢肺炎,香港口罩荒。（圖／路透）

 ▲百佳超市網站29日顯示，有超過19萬人等著買口罩。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著武漢肺炎擴散，香港口罩幾乎被搶購一空。今（30）日一早香港各家屈臣氏出現人龍，其中香港仔南寧街分店門外，已有超過400人排隊等候開門，站在最前面的市民表示，自己淩晨4點就已經在店外等候。這股口罩荒也激起民眾對港府的不滿。

綜合港媒報導，新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，市面上的口罩、消毒搓手液等防疫用品供應緊張，一旦有開售消息市民即蜂擁而至。屈臣氏29日宣佈，從30日起陸續有少量口罩、衛生用品送抵全線分店；由於數量有限，每人限購一盒，引發大批市民通宵輪候。

▲▼ 武漢肺炎,香港口罩荒。（圖／路透）

▲排隊買口罩的民眾。（圖／路透）

今日淩晨開始就有人到屈臣氏門店排隊，西環、青衣城及梨木樹等分店門外出現長長人龍，每間最少過百人輪候，部份人更自備板凳。其中位於油麻地佐敦道23號地下的分店，一名正在輪候的梁小姐表示，她是一名學生，家住屯門，今日清晨6點左右抵達，「家中口罩已用清光，希望此番能順利購得口罩。」

此外，位於將軍澳東港城的屈臣氏，已有為數百餘人在排隊等候店舖開門營業，望能爭取能買到口罩。另一位林女士擔心被感染，指政府辦事不力，沒有顧及香港人，市面不夠口罩供應，政府同時囤積大量口罩，官員絕對是失職，必須要問責下臺。

港九藥房總商會副會長劉愛國表示，現在香港大部分藥房都已經沒有口罩供應，預計最快一周後，會有泰國製造的口罩到貨，但數量未知，「雖然大陸部分廠房春節期間已經提早開工，加班趕貨，但因為大陸也需要口罩，不曉得何時能供應香港，而台灣也已經限制出口，目前只能依靠泰國及馬來西亞的貨源。」

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