武漢肺炎「挑戰習近平政權」　《紐時》直批欠缺透明度：民間動亂爆發隱憂

▲武漢肺炎奪走中國超過130條人命。（圖／中新社）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）蔓延全球，讓外界歸咎於中共的處理態度，《CNN》稱中國領導人習近平恐在武漢肺炎處理上聲譽有所受到打擊。如今，美國《紐約時報》分析也指出，中共體制缺乏透明度，對控制疫情是個阻力，武漢肺炎一事恐會貶低中國人。

據《紐約時報》分析，習近平實際上已經以戰爭狀態來讓中國應對冠狀病毒疫情，比起SARS期間隱藏疫情，習近平對於武漢肺炎的處理已經算是迅速而主動，然而當局危機意識太慢，目前超過5500多人確診病例，130多人死亡。

美國克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政府學教授裴敏欣（Minxin Pei）表示，中國官員在疫情爆發初期淡化疫情，壓制媒體，讓國民蒙在鼓裡，外界自然不知情，浪費了寶貴的應對時間。

武漢肺炎疫情成為習近平執政以來最複雜、不可預測的考驗之一，但在此前，習近平已經屢受挫折，包括香港示威、中美貿易戰以及台灣的總統大選。習近平絕對的統治地位也阻礙了內部辯論，消息不透明導致誤判形勢。北京獨立學者榮劍就說，正是因為習近平權力強大，沒人敢反對政策問題，「問題總是發現得太晚」。

▲評論認為，習近平領導的中共習慣淡化危機意識。（圖／翻攝央視）

世界最重要的醫學期刊之一《刺胳針》（The Lancet）指出，中國汲取了SARS的教訓，現在正在隔離疑似病例及接觸者，診療治療皆達到國際水準，接下來的應對措施成敗將取決於「維持當地與當地人民間的信任」。

雪梨洛伊研究所(Lowy Institute)高級研究員麥克格里戈爾（Richard McGregor）提到，中國的特點是，「他們能比任何人都快速動員機構、調度資源，但他們的另一面是遮遮掩掩的」、「在公共衛生突發事件中，重要的不只是醫療專業人員，政府和公眾對事件管理也很重要，很難說他們在這方面做得很好」。

美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）全球衞生高級研究員黃延中則說，中國經歷SARS危機以來，並沒有增強地方的專業技能，以及落後地方醫院報告疫情的意願，即使中央努力提高透明度，但地方對於及時回報疾病訊息仍有牴觸。

不過這並非單是武漢官員的責任，評論認為，中共仍然控制政治及媒體，試圖淡化危機的嚴重程度，這種說法恐是民間動亂爆發的隱憂。

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