影／「LINE視訊+手機監控」460名確診接觸者居家隔離！擅離最高罰30萬並強制安置

記者洪巧藍／台北報導

由於國內出現首例本土武漢肺炎病例，中央流行疫情指揮中心宣布針對居家隔離者進行電子監控，指揮中心應變官莊人祥表示，會率先針對確定病例的接觸者460名試行，每天不定時聯繫回覆，一旦發現接受監控者有出現離開居住點的情況，除發訊提醒外，警政單位也會介入。並強調，接觸者違反規定擅自離開，依據傳染病防治法最重可處30萬元，並且強制安置，地點都已經備好。

▲中央流行疫情指揮中心1月29日記者會。（圖／記者楊詩益攝）

我國昨（29）晚確診第8例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部50多歲男性，他是先前國內第5例、曾赴武漢工作且與首例同班機本國籍女性的丈夫，也是唯一的同住密切接觸者，屬於一起家庭群聚。中央流行疫情指揮中心宣布使用電子監控來確保居家隔離者有依照規定沒有擅自外出。

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莊人祥表示，手機電子監測包含有電話號碼、LINE ID，讓地方衛生局人員、民政里幹事等可以透過LINE視訊聯絡，隨時不定時每天聯繫回覆，也定位居住地點，一旦發現監測民眾距離居住地點較遠，就會發簡訊提醒，若有特殊情況、沒有回應時，警政單位就會前往瞭解。

指揮中心統計，國內需居家隔離以及居家檢疫者分別是確定病例接觸者以及從湖北省返台民眾共約2000人。莊人祥表示，由於是短期形成政策，初期會針對確定病例接觸者460名先試行，估計今日進行測試，明天開始會陸續由衛生局發放宣導。

外界質疑民眾沒有隨身攜帶手機擅自離開等情況？莊人祥表示，依據傳染病防治法，屬於湖北返回的居家檢疫者，可處1~15萬元罰鍰，至於密切接觸者，依法可處6~30萬，並且強制安置，北中南安置地點都已經找好。