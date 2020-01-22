對抗武漢肺炎疫情　保險業祭出理賠「從新從優」不除外

▲武漢肺炎延燒，台灣多家保險公司祭出相關應變措施，與民眾共同防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，疾管署已列為第5類法定傳染病，中央流行疫情指揮中心昨（21）日證實，台灣已出現首例境外移入案例，因此多家保險公司紛紛祭出相關應變措施，啟動多項疫情關懷服務，與民眾共同防疫。

民眾若感染此類傳染病，是否獲得相關保險理賠？富邦人壽表示，已投保住院醫療險（日額型與實支實付型）的保戶，若確診罹患武漢肺炎而住院接受診療者，如符合保單條款約定，均可獲得保險理賠，同時也提出理賠服務三要點，首先是住院醫療險皆採「從新從優」不除外，提供保戶完整醫療保障。

再者是海外出差出遊，旅平險附加海外疾病醫療保障不可少，建議接下來有出國旅遊、出差需求的民眾，出發前記得投保旅平險並附加海外疾病醫療附加條款，若於出國時罹患武漢肺炎而在海外就醫或住院，將依保單條款約定提供門診與住院保障；最後是公司的「法定傳染病應變服務專區」，提供保費繳交、保全服務、理賠作業及服務單一窗口等4大類資訊，讓保戶方便查詢。

新光人壽提醒，春節期間出入公共場所做好自我防護，保護自己同時也保護他人，並留意飲食安全，維持用肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等良好個人衛生習慣，若不幸罹患武漢肺炎，無論新舊保戶，所有健康險皆不主張除外責任，將依保障內容給付，若有加護病房保障者，比照加護病房給付；無加護病房保障者，依原給付條件加倍給付。

中國人壽提供全方位保障，啟動保費緩收、理賠放寬及客戶服務單一窗口等保戶關懷服務，其中理賠方寬服務，若民眾罹患法定傳染病住院治療且逾等待期間者，已符合住院醫療保險的條款約定，將依約核付，而1998年以前將法定傳染病列為除外責任的舊保單，基於關懷保戶立場與給付一致性，也放寬給付。

元大人壽則推出疫情期間關懷保戶服務措施，分別針對保全與理賠給付提供緊急服務。在保戶保全服務方面，提供續期保險費緩繳、保險單借款息展延、傳真受理保全服務、提供單一服務窗口等4大服務；在理賠給付方面，提供醫院未確診住院比照住院給付、負壓病房治療期間比照加護病房給付、法定傳染病的免責等3項措施。

元大人壽提醒民眾，春節期間應留意飲食安全、避免生食、勤洗手，注意呼吸道衛生，強化個人衛生習慣，降低自身感染疫病的風險。此外，盡量減少到空氣不流通或人流密集的公眾場合活動，如有發熱、呼吸道感染等症狀，請盡快就診。