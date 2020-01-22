購買房屋要轉嫁風險！「房貸壽險」4大特色曝光：不幸身故、失能　可理賠剩餘債務

▲民眾扛房貸，努力工作償還貸款，也要留意壽險保障。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

多數民眾買房需向銀行借款，債務動輒上百萬元，甚至上千萬元；但要扛房貸之前，也要先做好完善的風險規劃。壽險業者表示，「房貸壽險」就是專為房貸債務設計的壽險保障，當家裡的經濟支柱不幸身故，就會造成房貸壓垮家人的情形，因此，此類保險可以保障購屋家庭於貸款償還期間的風險轉移。

根據法國巴黎保險於2019年公布的「全球保障型保險消費者調查報告」內容，台灣受訪者僅61%知道市面上售有能轉移貸款風險的保險，且擁有房貸的受訪者中，有投保過房貸壽險的也只有26%；也就是說，一旦發生變故或危難時，高達74%的房貸族債務將變成全家人的重擔，顯示台灣人風險意識普遍不足。

法國巴黎保險表示，「房貸壽險」顧名思義是一種專為房貸債務設計的壽險保障，當家中負責繳付房貸的經濟支柱不幸身故，導致無法繼續償還房貸時，可透過房貸壽險的保險理賠來清償剩餘的房貸，讓家人不至於被房貸重擔壓垮；而房貸債務清償之後，剩餘保險金也可支付給指定受益人。

▲扛房貸時，如果發生保險事故，則有可能會造成經濟困難。（圖／pakutaso）

以下整理「房貸壽險」的4大特色，讓房貸背負者在發生危難時，可以「留愛不留債」。

特點1：可依貸款年限彈性選擇保障期間

「房貸壽險」的領導品牌法國巴黎保險表示，房貸保險為定期保險，提供5年至30年保險期間，建議房貸族可選擇等同於貸款期間的年限，例如申請20年的房屋貸款，就搭配購買20年期的房貸壽險，以保障貸款償還期間的風險轉移。

特點2：房貸保險分成「平準型」或「遞減型」

「平準型」的房貸保險，在保險期間保額維持固定；而「遞減型」的保額則會隨房貸餘額減少而降低，「平準型」因為提供的保障金額較高，相對保費也會高於「遞減型」。

法國巴黎保險建議，需要扛起一家老小的「三明治族」，可考慮「平準型房貸」保險，繳納房貸期間（保險期間）的保險金額每年都相同，就算房貸金額減少、保額依舊不變。

而「頂客族」沒有照顧未成年子女的責任，則可以選擇保額逐年遞減的「遞減型房貸」保險。法國巴黎保險解釋，因為假使在繳納房貸期間（保險期間）身故，保險公司將保險金償還銀行房貸之後，較無另外留一筆錢照顧受扶養家人的需求。

▲「房貸壽險」可以依據自身經濟狀況選擇適合的繳費方式。（圖／pakutaso）

特點3：可依自身經濟情況，選擇躉繳或分期繳

「躉繳」是第一年就將所有保費一次繳清，「分期繳」則有月繳、季繳、半年繳、年繳可選擇。躉繳一次繳清的保費較分期繳的總保費來得低，但須一次拿出一筆錢繳交保費，保戶可依照自身經濟情況選擇。

特點4：擁有完善的保障內容

法國巴黎保險表示，各家保險公司推出的房貸保險保障內容各有不同，除了一般身故或完全失能保障之外，通常還涵蓋了指定意外傷害事故身故（火災、地震、颱風）、重大燒燙傷、特定意外傷害身故（海上、陸上、空中）等。

此外，也包含完全失能扶助、重大傷害失能安養、初次罹患癌症（初期）保險金、初次罹患癌症（輕度）保險金、初次罹患癌症（重度）保險金、重大傷病（與健保重大傷病卡相同疾病定義）等保障，給付項目多元，保障齊全。

▲買房的同時，也要適時注意保險狀況轉嫁不必要的風險。（圖／pixabay）