19武漢人日本搭飛機！遭上海旅客舉報「偷吃退燒藥」...回國後被「集中隔離」

▲搭乘南航CZ380班機的大陸乘客因武漢肺炎在微博論戰。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本名古屋機場27日發生上海乘客在起飛前，舉報同班機武漢人吃退燒藥的事件，其中一位上海乘客小楊（化名）28日對此作出回應，「最終我們改簽到了28號，他們乘坐27號的飛機返回。」上海市政府隨後通報，稱從日本返回上海的武漢乘客共有19名，目前均已經被送到指定的集中隔離觀察點。

據《封面新聞》報導，小楊回憶事發當日，稱他們本應於27日搭乘南航CZ380航班返回上海，在辦理乘機手續時，有乘客發現與同機者有數名湖北籍乘客，並且正在討論要不要吃藥，「具體多少人不太記得了，反正至少有7個，其實當時並不知道他們是武漢人，不是他們自己發微博，我們到現在都不會知道。」

「飛機上有湖北人」這個消息很快在所有乘坐該航班的乘客間傳開，他們也不得不接受其餘乘客的注目禮。小楊說，「起初，我們都自覺和他們保持距離。後來突然有人說，他們中有人在吃感冒藥，我們就炸鍋了」，當時在場中國籍乘客總共有80人左右，並非全部來自上海。

報導稱，接下來部分乘客前往登機台，要求航空公司不准湖北籍乘客登機，但航空公司沒有同意。小楊表示，「航空公司稱他們無權阻止湖北乘客登機，後來為了逼我們，航空公司讓湖北籍乘客先登機。我們只有選擇不登機，耗著。」

▲武漢微博網友「徐小柚子」則發文抱怨，「這還是同胞嗎？」（圖／翻攝微博）

在乘客激烈交鋒期間，上海有關部門對此事作出了回應。上海市衛健委通過官方微博「健康上海12320」表示，已就此事建立聯防聯控工作機制，「由浦東機場與浦東新區防病辦協同處理。」

小楊說，「我們本來要求航空公司給我們換專機，航空公司不同意，後來中國駐日本名古屋領事館介入了，終於讓航空公司承諾免費改簽」；27日下午，有12名老人在領事館的幫助下，提前一步回到國內，剩下的人乘坐1月28日上午的CZ380航班安全回國，人數有80多人。

上海衛健委主任鄔驚雷於28日下午，在疫情防控工作新聞發佈會上指出，經過核實，1月27日從日本名古屋飛往上海的CZ380航班總共有27名乘客，其中19位是在14天內有過武漢旅行史；在飛機上，這19位旅客都佩戴了口罩，同時和其他旅客不在同一個艙位。

鄔驚雷表示，「飛機到達以後，上海海關按照規定程式，對這19名旅客逐一進行了測溫，沒有發現異常。這些旅客通過檢疫專用測溫通道進入，海關官員核驗了每個人的健康申明卡，也詢問了他們用藥史，沒有發現異常情況。」

鄔驚雷稱，完成入境檢疫以後，上海市防控醫療小組已將這批乘客轉送到指定的集中隔離觀察點，「這些人目前沒有什麼症狀，在上海也沒有去別的地方，目前都在集中觀察中。」

▼上海乘客發文。（圖／翻攝微博）

▼武漢乘客發文。（圖／翻攝微博）