快訊／寒流今晚急凍！全台16縣市「低溫特報」　爆冷探10°C↓

▲寒流今天起南下，氣象局針對16縣市發布低溫特報，今晚至29日清晨將有10度以下低溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受寒流影響，氣象局針對全台16縣市發布低溫特報。今（28日）晚至2月1日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，其中，基隆市、新北市、桃園市3縣市持續偏冷，為低溫橙燈；台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣有10度以下低溫發生機率，為低溫黃燈。

氣象預報員陳伊秀表示，今（28）日開始寒流南下影響，各地逐漸轉冷，再加上華南雲雨區水氣影響，中南部及宜花東白天有局部短暫降雨，濕冷感受明顯。今天深夜之後，水氣就會趨緩，白天高山降雪機率仍偏高。

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明天開始，天氣會以乾冷型態為主，寒流將從今天持續影響到2月1日，在寒流影響期間，西半部、東北部低溫下探10-12度，其中最冷時間點為1月30日、1月31日、2月1日這三天清晨，中部跟北部及宜蘭局部地區低溫有機會下探8~9度。

▲氣象局發布低溫黃燈及橙燈，有10度以下低溫發生機率。（圖／中央氣象局）

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、新北市、桃園市今（28日）晚至明（29日）白天，有「持續10度左右或以下氣溫」發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣，今（28日）晚至明（29日）白天有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

寒流影響期間，西半部、東北部低溫下探10-12度，其中最冷時間點為1月30日、1月31日、2月1日這三天清晨，中部跟北部及宜蘭局部地區低溫有機會下探8~9度。



這波寒流影響時間相當長，約有5天，要到2月2、3日才會減弱，但各地也不會馬上回溫，北台灣高溫仍僅20度偏涼，中南部高溫則約23-25度，並要留意日夜溫差大。