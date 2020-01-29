武漢肺炎國內一天增3例！本土個案現蹤　政府連3天釋出600萬口罩超商限購





▲衛福部長陳時中宣布國內出現武漢肺炎首例本土個案。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心28日連續公布3例武漢肺炎確定病例，值得注意的是，其中1例為先前確診第5例境外移入女性個案的丈夫，成為國內首例本土個案，累積個案也來到8例。中央流行疫情指揮中心表示，29日開始對國內2000多名居家隔離者啟用電子監控；另一方面，為因應民眾搶購口罩需求，經濟部已緊急調動庫存，將連續三天釋出600萬片醫療口罩，但盒裝口罩都將以拆售，一人每天限購3片。

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，28日下午才公布國內確認2例境外移入武漢肺炎病例，均為居住於武漢市陸籍70多歲女性來台自由行，趕在武漢封城前一日的22日抵台，並於25日出現發燒症狀就醫，隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗確診，而他們同行另一名同伴也有發燒症狀，現正隔離檢驗中。

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▲中央流行疫情指揮中心28日下午記者會宣布境外移入確定病例以及口罩釋出事宜。（圖／記者楊詩益攝）

到了晚間，指揮中心緊急再次召開記者會，公布我國確診第8例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部50多歲男性，他是先前國內第5例、曾赴武漢工作且與首例同班機本國籍女性的丈夫，也是唯一的同住密切接觸者。個案在於1月26日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗於今(28)日確診，研判為家戶感染。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行接觸者追蹤等防治工作。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因應本土病例的出現，29日開始利用智慧科技協助執行防疫工作，增強電子監控能力。目前國內約有2000多名需居家隔離者，分別為確定病例的密切接觸者以及從大陸湖北省返國的民眾，陳時中表示，每人一支手機，手機可以回報身體狀況、視訊監控，也具備定位功能，可以雙重掌握需要隔離的人是否有擅自外出。

陳時中說，監控系統將與警政處連線，一旦有異常就會轉到警察勤務中心，執行到宅查看，若發現有人違反規定擅自外出，就會提交強制隔離另外安置，會有相關處分。

▲中央流行疫情指揮中心晚間宣布國內出現本土武漢肺炎病例。（圖／記者張榮恩攝）

指揮中心統計，截至1月28日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增52例通報個案，截至目前共通報578名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為8名確診、321名排除、75名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有9例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸截至1月27日累計4,515例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中976重症，106例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。世界衛生組織（WHO）27日坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險。

基於中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今(28)日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至中國大陸(不含港澳)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

▲武漢肺炎造成口罩搶購潮。（圖／記者李毓康攝）

經濟部商業司副司長陳秘順表示，目前口罩需求量爆增，各個通路、藥局、藥妝店都賣得非常多，經過庫存盤點後，目前口罩只足供給一天供應量，因應這樣的情況，經濟部昨天深夜緊急決定，要連續三天每天將釋出600萬片醫療口罩。

現在已經調度物流業者配送到超商物流中心，不過，配送儲備口罩一盒50片，將限制一人每天限購三片，以拆盒方式進行銷售，這波口罩釋出全面一片8元，所有超商、藥妝、藥局都允許開盒販賣，呼籲消費者不要每天囤貨，每天都可以買得到。

陳時中也強調，非必要不用戴口罩，因為口罩屬於防疫物資，希望大家要共體時艱。根據衛福部宣導民眾4大戴口罩原則，第一，有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時要戴；第二，進出醫療院所時，要全程配戴口罩；第三，出入通風不良、擁擠密閉空間時要戴；第四，本身有慢性疾病的人要戴。中央流行疫情指揮中心呼籲，一般健康民眾無須隨時戴口罩，平時養成量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所等好習慣，把物資留到真正需要的時候再用，才不會造成浪費。

國際累計69例確診(不含臺灣)，分布於16國，較前日新增柬埔寨、斯理蘭卡及德國共3國。分別為泰國14例、香港8例、澳門7例、美國5例、澳洲5例、新加坡5例、馬來西亞4例、日本6例、南韓4例、法國3例、越南2例、加拿大2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例及德國1例。