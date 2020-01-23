時薪漲8元…物價卻漲10元！他納悶有意義嗎　網「照漲」點破現實：別笑死人

▲基本工資調漲，時薪從150元上調至158元。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020年起，基本工資月薪從2萬3,100元調升至2萬3,800元，時薪從150元上調至158元。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，說台灣星巴克目前跟澳洲差不多，「以後時薪變成跟澳洲一樣425元，星巴克價格也會差不多嗎？還是會變成一杯咖啡300元？」直問「時薪漲8元、物價漲10元，這樣有意義嗎？」

看到貼文後，網友紛紛留言，「月薪制的都不會調薪水啊，台灣物價制度真的奇耙」、「你一小時一杯咖啡嗎」、「匯率沒啥變啊，出國更爽」、「不調基薪，我們領4、5萬以上的就少一個漲物價的因素」、「月薪40k，漲幅8%，多3200。月支出30k，多10%，多3000，是支出太高還是數學不好」、「基本薪資是照顧基層人民嗎，你不是就靠自己努力加薪」

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不過就有人指出更嚴重的問題，「也是有店家沒有漲，反正沒調也會漲價」、「你以為沒調薪就不會漲物價嗎」、「你不調薪，物價也會漲啊！剛出社會啊」、「太笨了吧，薪水不漲物價照樣漲啦」、「物價上漲的原因很多很多很多，況且薪水沒漲的時候物價也一直再漲，別笑死人了」、「可憐，不調薪物價照樣漲好嗎？」