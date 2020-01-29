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警、監台北港「大型車」聯合稽查　2小時內攔停25車連開罰單

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▲▼警方及監理所於台北港實施聯合稽查，2小時內攔查25車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方及監理所於台北港實施聯合稽查，2小時內攔查25車。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲警分局與監理站合作，日前一早在八里區商港三路、商港九路執行大型車輛聯合稽查，經監理站、交通分隊及轄區派出所員警的攔查，於2小時內一共攔下25輛大型車，開出數張罰單，包括滅火器未依規定、胎痕不符規定、行照逾期等。

蘆洲警方表示，目前每月皆不定期在轄內重要路段及改裝車、大型車通行熱點，規劃各派出所及交通分隊攔檢編組，並會同蘆洲監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人及車體不合格的車輛，主動攔檢取締。

警方指出，由於大型車載重後車重加重，行駛中如發生意外將造成不可挽回的嚴重後果，相關車體違規部分由監理站判斷後逕為裁處；一般車輛不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗。

如改裝排氣管致違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。呼籲車主勿為突顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。

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