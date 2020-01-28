擔憂小三通成「病毒管道」　楊鎮浯：建議航班減至4班！

▲楊鎮浯經常透過小三通來往兩岸。（圖／金門縣政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情持續擴散，金門許多民眾都擔心小三通成為病毒傳播的管道，要求小三通不能只停發落地簽，而是應全面停航。對此，金門縣長楊鎮浯28日表示，也向中央建議，希望小三通航班減班至4班，並隨時滾動式檢討調整，保障基本公共對外交通，也確保防疫作業，減少防疫漏洞。

楊鎮浯指出， 2003年發生SARS，金門就肩負國門防疫第一線的工作崗位，嚴格把關，渡過難關，之後旅遊空窗期將近一年，影響地區經濟發展深遠，所以此次面對武漢肺炎，金門縣府嚴陣以待，「未來空窗勢必更加嚴峻，各方問題與壓力絕對鋪天蓋地而來。」

▼旅客搭乘小三通航班。（圖／記者蔡紹堅攝）



楊鎮浯提到，近期網路輿論要求小三通應立刻停航，站在防疫的角度，他當然期望如此，但正反意見都有，「小三通肩負公共交通與社會責任，亦為鄉親往返兩岸之主要途徑，屬於特許航線，且大陸事務屬中央職權，停航與否絕非地方或兩岸單方得以決定，如片面宣布停航，以當前兩岸氛圍，短期，甚至近年復航機會可能性不大，就金門整體發展角度而言，絕非好事。如無法復航，以離島金門常住人口而言，絕對無法負荷現階段的產業與經濟規模，甚至可能倒退10年。」

楊鎮浯說，身為一個負責任的政府，政策決定需要多方考量，這個時間點，空口喊停航或許簡單，但考量鄉親需求、金門整體與未來發展，以及肩負國內防疫第一線的重要任務與保障，他絕不敢輕忽，更無法等閒視之，「自防疫作業啟動後，不分中央地方，方方面面不斷檢討協調，務必做好最充足準備，雖然地區尚未發生疫情，但縣府已自1月26日起主動提升為二級開設，每日定期匯報與整備，並積極與陸委會、航港局研商討論，表達縣府對於小三通立場，希望考量整體疫情，妥善協調陸方因應。」

楊鎮浯還說，他今日（28）上午已強烈建議航港局，希望小三通航班減班至4班（來回8班），並隨時滾動式檢討調整，保障基本公共對外交通，也確保防疫作業，減少防疫漏洞。

▼金門水頭碼頭售票櫃台。（圖／記者蔡紹堅攝）

