華聞快遞／北京生活必需品貨源充足、市場供應穩定

▲北京城市。（圖／CFP）

《北京》北京生活必需品貨源充足、市場供應穩定

北京市商務局副局長、新聞發言人劉梅英在26日舉行的新聞發布會上表示，在全力做好疫情防控相關工作的同時，多措並舉，積極組織貨源，保障首都市場糧油、蔬菜、肉蛋等生活必需品貨源供應穩定。（中新社）

《安徽》BOE（京東方）向武漢捐贈1000萬元人民幣

京東方科技集團股份有限公司(BOE)近日透露，新型冠狀病毒感染肺炎的疫情發展一直牽動著所有人的關注，為了支持武漢抗擊疫情，BOE（京東方）緊急啟動支援武漢行動，與當地政府、相關組織緊密溝通，京東方向武漢市紅十字會捐贈現金1000萬元（人民幣，下同），共同抗擊這場突如其來的疫情。

《北京》客流同比下降超68%！大陸鐵路部門全力運送防控和生活物資

大陸官方最新數據顯示，27日大陸全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客1626.7萬人次，比去年同期下降68.3%。其中，鐵路發送旅客346.3萬人次，下降62.2%；道路發送旅客1146萬人次，下降70.3%；水路發送旅客28.37萬人次，下降83.6%；民航發送旅客106.0萬人次，下降42.8%。（中新社）

《山東》山東多家民營企業參與疫情防控 多方式馳援疫區

據山東省工商業聯合會官方微信消息，1月22日至27日，山東民企和民營企業家迅速行動，放棄假期，發揮專業優勢，採取多種方式有序馳援疫區。（中新社）

▲工人們正在趕製醫用口罩（圖／中新社）

《北京》商務部等13部門發文推動品牌連鎖便利店加快發展

大陸商務部等13部門近日聯合印發《關於推動品牌連鎖便利店加快發展的指導意見》，提出優化便利店營商環境，推動便利店品牌化、連鎖化、智能化發展。（中新社）

《廣東》：佛山躋身GDP「萬億俱樂部」！成為廣東第三座萬億級城市

佛山市長朱偉表示，「全市地區生產總值突破萬億元人民幣大關，經濟綜合實力邁上新台階。」這意味著，經過多年的努力，佛山成為繼廣州、深圳之後，廣東省第三座GDP達到萬億元人民幣的城市。（中新社）

《北京》遏制疫情蔓延北京、上海等九省份暫停省際客運

繼湖北省暫停跨省客運班車後，又有多地陸續加入這一行列。截至發稿時，大陸全國已有北京、上海、天津、河北、湖北、山東、浙江、黑龍江、海南九個省級行政區，以及長春、佛山、西安三個地級市暫停跨省客運班車，河南多地也已出台相關政策，暫停跨省客運班車以及公交線路。（中新社）

《西藏》西藏農牧業科技進步貢獻率達49%

西藏自治區科技廳指出，2016年以來，西藏共落實國家和自治區科技研發投入10.98億元，科技進步對農牧業發展的貢獻率達到49%，過去的粗放耕種、靠天養畜的原始農牧業模式已漸行漸遠。（中新社）

▼西藏風景 。（圖／CFP）