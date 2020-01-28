華聞快遞／江西省發改委：米面油菜肉等生活必需品供應充足

▲江西省南昌市。（圖／CFP）

《江西》江西省發改委：米面油菜肉等生活必需品供應充足

截至目前，江西全省糧食、食用油、食用鹽等儲備充裕，其中：糧食儲備可供應全省居民1年，食用油儲備可供應全省居民3個月；食用鹽儲備達2.5萬噸，並且每天生產800-1000噸，而全省居民每天的食用量才300噸左右；蔬菜、畜禽肉、蛋也有充足的貨源，完全可以滿足全省人民群眾的生活所需。（中新社）

《河北》去年河北民企共用受減免稅費超945億元

河北省稅務局提供的數據顯示，截至2019年12月底，全省享受稅費優惠的民營企業達168.6萬戶，去年共減免稅費945.43億元。（河北日報）

《浙江》浙江全省3A級及以上旅遊景區暫時關停

浙江省文化和旅遊廳26日再次召集專題辦公會議，研究部署相關措施。會議要求，1月26日起，全省3A級及以上旅遊景區暫時關停、全省所有出境遊團隊暫停出行。（浙江日報）

《湖北》武漢投放1元「限價菜」穩定「菜籃子」

根據湖北省商務廳瞭解到，全省大米、面條、食用油、雞蛋、豬肉、蔬菜等生活必需品市場供應基本穩定，儲備均較為充分，價格未出現異常波動。（湖北日報）

▲湖北省武漢市。（圖／翻攝自《新華社》）

《江蘇》江蘇暫停省際道路客運

為防止武漢肺炎疫情通過道路客運渠道傳播，從2020年1月27日起，除政府指令及疫情防控工作需要外，暫停所有進出江蘇的省際班線客運和省際包車客運，恢復時間另行通知。（新華日報）

《北京》大陸國家糧食和物資儲備局：庫存處歷史高位

中國國家糧食和物資儲備局27日發布消息稱，總體來看，中國全國糧油庫存現處於歷史高位，儲備充足，供應充裕，市場有序，價格平穩。（中新社）

《雲南》雲南停止武漢肺炎確診病例地區城區活禽交易和宰殺

雲南省市場監督管理局日前印發相關通知，提出進一步加強活禽和野生動物市場監管，明確凡是發生新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例地區，城區停止活禽交易和宰殺。（新華社）

《福建》福建省級財政先期安排6億元用於疫情防控

經福建省委省政府研究，省級財政先期安排6億元，重點用於補助定點救治醫院、疫情防治急需設備和試劑採購、患者救治個人負擔費用、因履行工作職責感染的醫護人員未能納入工傷保險應由本人支付的醫療費用等。（福建日報）

▼福建省廈門市。（圖／CFP）