上海成功研製「抗病毒噴劑」！　研究所所長：有效保護率達100%　

▲歷時6年，上海成功研製出一款「廣譜抗病毒噴劑」。（圖／翻攝上觀新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒至全球各地，由新發與再現傳染病研究所所長徐建青帶領的科研團隊，研製出一款「廣譜抗病毒噴劑」，其中含有兩種活性成分，能夠抑制病毒複製、抑制炎症，以及修復黏膜等，有效保護率可達到100%。

據陸媒《上觀新聞》報導，徐建青帶領的科研團隊歷時6年的時間，終於研製出「廣譜抗病毒噴劑」，可用於新型冠狀病毒肺炎應急病房職業防護，並已順利通過倫理審查。據悉，該款首批抗病毒噴劑26日已送入上海市公共衛生臨床中心應急病房。

徐建青日前表示，「這款廣譜抗病毒噴劑已在動物模型上驗證成功，已達到臨床應用級別，沒想到遇上了新型冠狀病毒疫情的爆發。」此外，該款抗病毒噴劑設計了兩個活性成分，分別可以抑制病毒複製，以及抑制炎症和黏膜修復。

徐建青指出，冠狀病毒、流感病毒、寨卡病毒、愛滋病病毒等都屬於RNA病毒，針對流感病毒和寨卡病毒已在體外與動物模型上驗證成功，「這兩種活性成分聯合使用的情況下，即使對於小鼠攻擊模型使用致死劑量的流感病毒攻擊，有效保護率也可以達到100%。」

▲「廣譜抗病毒噴劑」含有兩種活性成分，能夠抑制病毒複製、抑制炎症等。（圖／翻攝上觀新聞）

除此之外，徐建青強調，「人與人之間的病毒傳播不可能達到這個致死劑量，而且冠狀病毒對我們其中一個活性成分比流感病毒和寨卡病毒更敏感，因此這個噴劑對冠狀病毒可能會更加有效。」

據悉，由於該款噴劑需要一定的生產工藝，無法在短期內大規模生產，目前只能供應給一線的醫護人員。不過是否有效，尚未得到國際證實，也未有外媒對此做報導，因此可信度有待查證。

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