封城第6天！武漢市民相約打氣...開窗齊喊「加油」　醫生嚇歪：快停止

▲武漢市民待在家等待晚上8點到來，一起開窗打氣。（圖／翻攝微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸武漢23日宣布「封城」，如今已進入第6天。大陸網友在網路上號召打氣晚上8點一起開窗戶打氣。一名網友日前釋出一段影片，畫面中可看見，武漢街頭一片空蕩蕩，直到晚上8點，市民們一同大喊「加油」，並且高唱國歌。不過，武漢協和醫院的醫生對此呼籲，請立即停止該動作。

網友「濤雞公」昨（27）日在Youtube上曝光武漢城市情景，一到晚上8點，所有武漢市民紛紛開啟窗戶，不斷喊著「武漢加油」，甚至一邊高唱國歌。此外，畫面中可看見，街頭一片空蕩蕩，幾乎看不到任何人在路上走動，只有少數幾輛車子還在開動。

反觀大樓，各家點亮明燈，除了市民們齊聲打氣的聲音，還有人放著鞭炮、高唱國歌，大家都希望疫情能夠得到控制。該名「濤雞公」網友表示，估計視大家壓抑太久，只好在這喊一下、發洩一下情緒，大家都在喊著加油，期盼能戰勝這次的疫情。

對此，武漢協和醫院的醫生透過媒體宣導，稱開窗戶唱歌太危險，樓上樓下的飛沫會飛散，而唱歌時人會深呼吸，導致樓下居民會吸入，除此之外，隔壁樓之間的飛沫也會被風吹過來，極度危險，「請立即停止開窗唱歌」。

▲警方日前發出通報，稱「醫生呼籲停止開窗唱歌」。（圖／翻攝微博）

據悉，截至28日8時為止，中國大陸、香港、澳門、台灣累計確診武漢肺炎2889例，包括82死。其中江西省新增24人確診，全省累計72例。加上德國、斯里蘭卡各有1例確診，目前全球累計共2952例。

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